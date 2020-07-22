Топ найпопулярніших автомобілів на ринку Європи лишається стабільним, але об’єми продажу, у зв’язку карантинними обмеженнями, сильно зменшились.

За даними JATO Dynamics, найпопулярнішою моделлю на ринку Європи став Volkswagen Golf з показником 23757 проданих авто (-48,8%).

Читайте також: В Єгипті всі автомобілі переведуть на ГБО

Трохи поступається йому Tesla Model 3, реалізація якої склала 15502 машин (-1,6%). Третю позицію займає Ford Focus - продажу цієї моделі впали на 50,6% до 14587 примірників.

Renault Clio на чертвертом місці. На ньому зупинили свій вибір 13369 європейських покупців (-66,4%). Замикає «п'ятірку» Mercedes-Benz A-Class, який розійшовся тиражем в 13 225 одиниць авто (-45,9%).

Також цікаво: яке авто обрати: бензин, дизель, газ?