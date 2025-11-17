Укр
Ру

Названы самые популярные бензиновые авто октября

Рынок новых и подержанных авто продолжает расти, а доля бензиновых машин остается самой большой.
Самые популярные бензиновые авто октября - Auto24

Hyundai Tucson

Евгений Гудущан
logo17 ноября, 12:30
logo0
logo0 мин

В октябре автопарк Украины существенно пополнился бензиновыми легковыми автомобилями. По данным Укравтопром, в течение месяца было зарегистрировано 13,8 тысячи авто с бензиновыми двигателями, что на 43 процента больше, чем в октябре прошлого года.

Читайте также: Моторные предпочтения сентября: электрокары впервые опередили бензиновые авто

Из общего количества 2,3 тысячи составляют новые автомобили, что на 9 процентов больше, чем год назад. Остальные 11,5 тысячи - это подержанные машины, импортированные из-за рубежа. Их прирост составил 52 процента.

Среди новых бензиновых легковушек наиболее популярными стали такие модели:

  1. Hyundai Tucson - 214 регистраций
  2. Skoda Kodiaq - 127 регистраций
  3. Mazda CX-5 - 121 регистрация
  4. Skoda Octavia - 118 регистраций
  5. Renault Duster - 111 регистраций

В сегменте подержанных импортированных бензиновых авто лидерами октября стали:

  1. Volkswagen Golf - 751 регистрация
  2. Volkswagen Tiguan - 662 регистрации
  3. Audi Q5 - 625 регистраций
  4. Nissan Rogue - 583 регистрации
  5. Audi A4 - 363 регистрации

Результаты свидетельствуют об устойчивом спросе на бензиновые модели как среди новых авто, так и на вторичном рынке.

#Новости #Регистриция автомобиля #Aвтобизнес