Названы самые популярные бензиновые авто октября

Hyundai Tucson
В октябре автопарк Украины существенно пополнился бензиновыми легковыми автомобилями. По данным Укравтопром, в течение месяца было зарегистрировано 13,8 тысячи авто с бензиновыми двигателями, что на 43 процента больше, чем в октябре прошлого года.
Читайте также: Моторные предпочтения сентября: электрокары впервые опередили бензиновые авто
Из общего количества 2,3 тысячи составляют новые автомобили, что на 9 процентов больше, чем год назад. Остальные 11,5 тысячи - это подержанные машины, импортированные из-за рубежа. Их прирост составил 52 процента.
Среди новых бензиновых легковушек наиболее популярными стали такие модели:
- Hyundai Tucson - 214 регистраций
- Skoda Kodiaq - 127 регистраций
- Mazda CX-5 - 121 регистрация
- Skoda Octavia - 118 регистраций
- Renault Duster - 111 регистраций
В сегменте подержанных импортированных бензиновых авто лидерами октября стали:
- Volkswagen Golf - 751 регистрация
- Volkswagen Tiguan - 662 регистрации
- Audi Q5 - 625 регистраций
- Nissan Rogue - 583 регистрации
- Audi A4 - 363 регистрации
Результаты свидетельствуют об устойчивом спросе на бензиновые модели как среди новых авто, так и на вторичном рынке.