Названы самые популярные бензиновые авто октября

В октябре автопарк Украины существенно пополнился бензиновыми легковыми автомобилями. По данным Укравтопром, в течение месяца было зарегистрировано 13,8 тысячи авто с бензиновыми двигателями, что на 43 процента больше, чем в октябре прошлого года.

Из общего количества 2,3 тысячи составляют новые автомобили, что на 9 процентов больше, чем год назад. Остальные 11,5 тысячи - это подержанные машины, импортированные из-за рубежа. Их прирост составил 52 процента.

Среди новых бензиновых легковушек наиболее популярными стали такие модели:

Hyundai Tucson - 214 регистраций Skoda Kodiaq - 127 регистраций Mazda CX-5 - 121 регистрация Skoda Octavia - 118 регистраций Renault Duster - 111 регистраций

В сегменте подержанных импортированных бензиновых авто лидерами октября стали:

Volkswagen Golf - 751 регистрация Volkswagen Tiguan - 662 регистрации Audi Q5 - 625 регистраций Nissan Rogue - 583 регистрации Audi A4 - 363 регистрации

Результаты свидетельствуют об устойчивом спросе на бензиновые модели как среди новых авто, так и на вторичном рынке.