Названы самые популярные бензиновые авто сентября

По итогам сентября 2025 года украинский автопарк пополнился более 12,6 тысяч легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о постоянном восстановлении рынка традиционных авто несмотря на рост интереса к гибридам и электрокаров.
Динамика рынка
Из общего количества зарегистрированных бензиновых авто:
- более 2,1 тысячи составляли новые автомобили (+2% к сентябрю 2024 года);
- более 10,5 тысяч - подержанные транспортные средства, ввезенные из-за рубежа (+34%).
Таким образом, доля импортируемых подержанных машин в этом сегменте превысила 83%, что сохраняет основную тенденцию украинского авторынка - ориентацию на подержанные авто из ЕС и США.
ТОП-5 новых бензиновых автомобилей
- Hyundai Tucson - 203 ед.
- Mazda CX-5 - 164 ед.
- Kia Sportage - 118 ед.
- Skoda Kodiaq - 108 ед.
- Skoda Octavia - 100 ед.
Среди новых бензиновых моделей продолжают доминировать кроссоверы среднего класса, что объясняется сочетанием практичности, дорожного просвета и экономичности на фоне высоких цен на дизельное топливо.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто
- Volkswagen Golf - 701 ед.
- Volkswagen Tiguan - 592 ед.
- Audi Q5 - 560 ед.
- Nissan Rogue - 487 ед.
- Audi A4 - 332 ед.
Лидерство Volkswagen Golf подтверждает его статус самого популярного "европейца" среди украинцев - по соотношению стоимости, надежности и расхода топлива. Позиции Tiguan и Q5 демонстрируют устойчивый спрос на немецкие кроссоверы, тогда как Nissan Rogue сохраняет популярность среди авто с американских аукционов.
Главные тенденции
Спрос на бензиновые авто стабильно растет уже четвертый месяц подряд. Это связано как со снижением таможенных рисков при импорте, так и с медленным развитием зарядной инфраструктуры, что сдерживает переход к электротранспорту. В то же время наблюдается перераспределение спроса в сторону компактных SUV как среди новых, так и среди подержанных авто.