Названы самые популярные бензиновые авто сентября

По итогам сентября 2025 года украинский автопарк пополнился более 12,6 тысяч легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о постоянном восстановлении рынка традиционных авто несмотря на рост интереса к гибридам и электрокаров.

Динамика рынка

Из общего количества зарегистрированных бензиновых авто:

более 2,1 тысячи составляли новые автомобили (+2% к сентябрю 2024 года);

более 10,5 тысяч - подержанные транспортные средства, ввезенные из-за рубежа (+34%).

Таким образом, доля импортируемых подержанных машин в этом сегменте превысила 83%, что сохраняет основную тенденцию украинского авторынка - ориентацию на подержанные авто из ЕС и США.

ТОП-5 новых бензиновых автомобилей

Hyundai Tucson - 203 ед. Mazda CX-5 - 164 ед. Kia Sportage - 118 ед. Skoda Kodiaq - 108 ед. Skoda Octavia - 100 ед.

Среди новых бензиновых моделей продолжают доминировать кроссоверы среднего класса, что объясняется сочетанием практичности, дорожного просвета и экономичности на фоне высоких цен на дизельное топливо.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто

Volkswagen Golf - 701 ед. Volkswagen Tiguan - 592 ед. Audi Q5 - 560 ед. Nissan Rogue - 487 ед. Audi A4 - 332 ед.

Лидерство Volkswagen Golf подтверждает его статус самого популярного "европейца" среди украинцев - по соотношению стоимости, надежности и расхода топлива. Позиции Tiguan и Q5 демонстрируют устойчивый спрос на немецкие кроссоверы, тогда как Nissan Rogue сохраняет популярность среди авто с американских аукционов.

Главные тенденции

Спрос на бензиновые авто стабильно растет уже четвертый месяц подряд. Это связано как со снижением таможенных рисков при импорте, так и с медленным развитием зарядной инфраструктуры, что сдерживает переход к электротранспорту. В то же время наблюдается перераспределение спроса в сторону компактных SUV как среди новых, так и среди подержанных авто.