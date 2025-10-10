Какую легкую коммерческую технику покупали в сентябре 2025 года

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) остается важной частью украинского рынка благодаря сочетанию функциональности и экономичности. По сравнению с большегрузным транспортом, такие машины дешевле в эксплуатации и потребляют меньше топлива. Небольшие размеры позволяют комфортно работать в условиях города, а грузовой потенциал обеспечивает спрос среди малого и среднего бизнеса. Грузопассажирские модификации делают сегмент еще более универсальным, позволяя совмещать рабочие задачи и личные поездки.

Специалисты Института исследований авторынка определили динамику торгов в этом сегменте, а также самые популярные типы и модели для каждой из групп.

Кстати водителям коммерческого транспорта запретят курение в кабине

Начнем с общих объемов торгов. В течение сентября 2025 года суммарно было куплено 3,7 тыс. машин группы LCV. По сравнению с сентябрем 2024 года это на 20,5% меньше. Относительно августа этого года имеем небольшой прирост объемов, на 6,6%.

Динамика по подсегментам рынка LCV:

Внутренние перепродажи: -7,7% M-M, -38,6% Y-Y

Импорт подержанных: +37,0% M-M, +32,2% Y-Y

Импорт новых: +12,8% M-M, -3,5% Y-Y

Произведенные в Украине: +29,9% M-M, -3,3% Y-Y

Динамика рынка LCV, 2024-2025

Структура сегмента следующая: наибольшая доля, 52,3% - у внутренних перепродаж; 31,1% заняли импортированные подержанные легкие грузовики, 14,2% - новые импортные, 2,4% - произведенные или переоборудованные в Украине. Суммарная доля новых машин - 16,5%. Опираясь на размер доли каждого из подсегментов, в таком же порядке рассмотрим их подробнее.

LCV - внутренний рынок

В этой части самыми массовыми были грузовые фургоны, которые и составляют основу сегмента. Реже покупали пикапы и грузопассажирские версии.

Всего здесь состоялось более 1917 сделок купли-продажи по транспортным средствам этого сегмента.

На внутреннем рынке лидерство стабильно удерживает Mercedes-Benz Sprinter - универсальный бус, заработавший хорошую репутацию во всех кругах перевозчиков. Вторая позиция у Renault Master, что последние годы стал любимчиком малого бизнеса благодаря балансу цены и объема. Третий в списке ГАЗ Газель - аналог "Жигулей" в грузовом сегменте.

Топ-10 LCV, б/у, внутренний рынок, 09/2025 г.

Популярные и компактные модели, вроде Renault Kangoo или VW Caddy - удобные в городе, экономные и часто используются в сервисных или курьерских службах. А Vivaro, Crafter, Trafic или Transit остаются любимцами среди тех, кто ищет что-то большее, но еще не грузовик.

Также интересно новый Renault Trafic появился в Украине в двух версиях

LCV - импорт подержанных

В сентябре-2025 наш автопарк пополнился на 1141 авто семейства LCV. Здесь покупатели чаще всего выбирали "пригнанные" грузовые фургоны, несколько реже фургоны-рефрижераторы и фургоны с гидробортом.

На рынке импортируемых LCV с пробегом сохраняется знакомый расклад: Renault Master и Mercedes-Benz Sprinter идут почти нога в ногу, оставив далеко позади всех конкурентов. За ними - Trafic, Crafter, Kangoo и другие, но в значительно меньшем количестве.

Топ-10 LCV, первые регистрации импортированных подержанных, 09/2025 г.

LCV - продажи новых

В прошлом месяце 606 новых легких грузовиков впервые выехали на украинские дороги. Из этого числа 519 были импортными, 87 - зарегистрированы как произведенные (или переоборудованные в заводских условиях) в Украине.

Среди типов преимущество здесь у фургонов, вторые по доле - пикапы, третьи - фургоны-рефрижераторы.

Лидером среди малых грузовиков стал Peugeot Boxer, второе место на этот раз у Renault Express, третий - еще один фургон, Fiat Doblo.

Топ-10 новых LCV, 09/2025 г.

Средний возраст на вторичном рынке LCV составил 15,7 лет для внутренних перепродаж, и 6 лет для "свежепригнанных" машин.