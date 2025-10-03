Новый Renault Trafic появился в Украине в двух версиях: какая цена

Renault Trafic

В первом случае пассажирский Renault Trafic предлагается с новым дизайном и в новом цвете “Красный Кармин”, которого не было у предшественника. Он комплектуется дизельным 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач, все экологического формата Euro 6. Салон сделан по самым современным стандартам безопасности и комфорта. В частности, есть беспроводное зарядное устройство для телефона и мультимедийная система Easy Link с 8" экраном.

Читайте также Renault Trafic E-Tech: озвучен ценник

Внутри обустроен 9-местный салон, который можно трансформировать под различные нужды.

Для уверенной, безопасной и комфортной работы водителя добавлены системы помощи, такие как при парковке, камера заднего обзора, круиз-контроль и тому подобное.

Пассажирский Trafic имеет модульный салон на 3, 6 или 9 сидений, вариант формирует владелец под потребность. Фото: Renault

Объявленный ценник предусматривает разную стоимость в соответствии с версией исполнения. При условии приобретения в кредит по программе “Рено Бонус” стартовая цена начинается от 1 554 200 грн.

Renault Trafic Van

Во втором предложении – грузовой Renault Trafic Van. Эта модель сочетает комфорт и практичность, в т.ч. при условии роста длины загрузки до 4,15 м. Это достигается благодаря люку под пассажирским сиденьем.

Читайте также Водородный Renault Master получит запас хода 700 км и будет заправляться за 5 минут

Разработчики указывают на то, что оптимальный объем загрузки в версии L2H1 доведен до 6,7 куб. м. В кабине к услугам водителя и пассажиров – отсеки для хранения вещей объемом до 88 л и сиденья, что при необходимости превращают пространство в мобильный офис для комфортной работы.

В версии L2H1 Advance – идентичный 150-сильный дизельный двигатель 2-литрового объема с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

В салоне можно сложить спинку центрального сиденья и получить стол с поворотной подставкой, а благодаря люку – увеличить длину для перевозки длинных грузов Фото: Renault

Водителю придется по душе система удержания автомобиля на склоне, круиз-контроль, 360-градусный парктроник с камерой заднего обзора, полностью светодиодные фары головного света и т.д.

Читайте также Renault Master 2024: вся информация о новом инновационном фургоне

Стартовая цена от 1 274 100 грн будет при условии приобретения автомобиля в кредит по программе “Рено Бонус”.

Для покупки обеих версий авто будет действовать кредитная программа Renault Бонус от Credit Agricole, но детали об этом можно посмотреть по этой ссылке.