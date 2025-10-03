Новий Renault Trafic зʼявився в Україні у двох версіях: яка ціна

Renault Trafic

У першому випадку пасажирський Renault Trafic пропонується з новим дизайном та у новому кольорі “Червоний Кармін”, якого не було у попередника. Він комплектується дизельним 2-літровим двигуном потужністю 150 к.с. та механічною 6-ступеневою коробкою передач екологічного формату Euro 6. Салон зроблено за найсучаснішими стандартами безпеки та комфорту. Зокрема, є бездротовий зарядний пристрій для телефону та мультимедійна система Easy Link з 8" екраном.

Всередині облаштовано 9-місний салон, який можна трансформувати під різні потреби.

Для впевненої, безпечної та комфортної роботи водія додано системи допомоги, як от під час паркування, камера заднього огляду, круїз-контроль тощо.

Пасажирський Trafic має модульний салон на 3, 6 або 9 сидінь, варіант формує власник під потребу. Фото: Renault

Оголошений цінник передбачає різну вартість відповідно до версії виконання. За умови придбання в кредит за програмою “Рено Бонус” стартова ціна розпочинається від 1 554 200 грн.

Renault Trafic Van

У другій пропозиції – вантажний Renault Trafic Van. Ця модель поєднує комфорт й практичність, у т.ч. за умови зростання довжини завантаження до 4,15 м. Це досягається завдяки люку під пасажирським сидінням.

Розробники вказують на те, що оптимальний об’єм завантаження у версії L2H1 доведено до 6,7 куб. м. В кабіні до послуг водія та пасажирів – відсіки для зберігання речей об’ємом до 88 л та сидіння, що при потребі перетворюють простір у мобільний офіс для комфортної роботи.

У версії L2H1 Advance – ідентичний 150-сильний дизельний двигун 2-літрового об'єму з механічною 6-ступеневою коробкою передач.

У салоні можна скласти спинку центрального сидіння й отримати стіл з поворотною підставкою, а завдяки люку – збільшити довжину для перевезення довгих вантажів Фото: Renault

Водію припаде до вподоби система утримання автомобіля на схилі, круїз-контроль, 360-градусний парктронік з камерою заднього огляду, повністю світлодіодні фари головного світла тощо.

Стартова ціна від 1 274 100 грн буде за умови придбання автомобіля в кредит за програмою “Рено Бонус”.

Для покупки обох версій авто діятиме кредитна програма Renault Бонус від Credit Agricole, але деталі про це можна переглянути за цим посиланням.