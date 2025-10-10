Яку легку комерційну техніку купували у вересні 2025 року

Сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) залишається важливою частиною українського ринку завдяки поєднанню функціональності та економічності. Порівняно з великовантажним транспортом, такі машини дешевші в експлуатації й споживають менше пального. Невеликі розміри дозволяють комфортно працювати в умовах міста, а вантажний потенціал забезпечує попит серед малого та середнього бізнесу. Вантажопасажирські модифікації роблять сегмент ще універсальнішим, дозволяючи поєднувати робочі завдання й особисті поїздки.

Фахівці Інституту досліджень авторинку визначили динаміку торгів у цьому сегменті, а також найпопулярніші типи та моделі для кожної з груп.

Почнемо з загальних обсягів торгів. Впродовж вересня 2025 року сумарно було куплено 3,7 тис. машин групи LCV. У порівнянні з вереснем 2024 року це на 20,5% менше. Відносно серпня цього року маємо невеликий приріст обсягів, на 6,6%.

Динаміка за підсегментами ринку LCV:

Внутрішні перепродажі: −7,7% M-M, −38,6% Y-Y

Імпорт вживаних: +37,0% M-M, +32,2% Y-Y

Імпорт нових: +12,8% M-M, −3,5% Y-Y

Вироблені в Україні: +29,9% M-M, −3,3% Y-Y

Динаміка ринку LCV, 2024-2025

Структура сегмента наступна: найбільша частка, 52,3% — у внутрішніх перепродажів; 31,1% зайняли імпортовані вживані легкі вантажівки, 14,2% — нові імпортні, 2,4% — вироблені або переобладнані в Україні. Сумарна частка нових машин — 16,5%. Опираючись на розмір частки кожного з підсегментів, у такому ж порядку розглянемо їх детальніше.

LCV — внутрішній ринок

У цій частині наймасовішими були вантажні фургони, які й складають основу сегмента. Рідше купували пікапи та вантажопасажирські версії.

Всього тут відбулося понад 1917 угод купівлі-продажу щодо транспортних засобів цього сегмента.

На внутрішньому ринку лідерство стабільно утримує Mercedes-Benz Sprinter — універсальний бус, який заробив хорошу репутацію у всіх колах перевізників. Друга позиція у Renault Master, що останні роки став улюбленцем малого бізнесу завдяки балансу ціни й обсягу. Третій у списку ГАЗ Газель — аналог «Жигулів» у вантажному сегменті.

Топ-10 LCV, вживані, внутрішній ринок, 09/2025 р.

Популярні й компактніші моделі, на кшталт Renault Kangoo чи VW Caddy — зручні в місті, економні й часто використовуються в сервісних чи кур’єрських службах. А Vivaro, Crafter, Trafic чи Transit залишаються улюбленцями серед тих, хто шукає щось більше, але ще не вантажівку.

LCV — імпорт вживаних

У вересні-2025 наш автопарк поповнився на 1141 авто сімейства LCV. Тут покупці найчастіше обирали «пригнані» вантажні фургони, дещо рідше фургони-рефрижератори та фургони з гідробортом.

На ринку імпортованих LCV із пробігом зберігається знайомий розклад: Renault Master і Mercedes-Benz Sprinter йдуть майже нога в ногу, залишивши далеко позаду всіх конкурентів. За ними — Trafic, Crafter, Kangoo та інші, але в значно меншій кількості.

Топ-10 LCV, перші реєстрації імпортованих вживаних, 09/2025 р.

LCV — продажі нових

Минулого місяця 606 нових легких вантажівок вперше виїхали на українські дороги. З цього числа 519 були імпортними, 87 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні.

Серед типів перевага тут у фургонів, другі за часткою — пікапи, треті — фургони-рефрижератори.

Лідером серед малих вантажівок став Peugeot Boxer, друге місце цього разу у Renault Express, третій — ще один фургон, Fiat Doblo.

Топ-10 нових LCV, 09/2025 р.

Середній вік на вторинному ринку LCV склав 15,7 року для внутрішніх перепродажів, та 6 років для «свіжопригнаних» машин.