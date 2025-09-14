Водіям комерційного транспорту заборонять паління в кабіні

І хоча в переданому до парламенту проєкті закону щодо водіїв сказано лише одним рядком з трьох слів, це вже викликало тривогу з-поміж курців. Занепокоєння не вщухає вже третій місяць.

Як йдеться в офіційному повідомленні на іспанському сайті Міністерства охорони здоров'я, норми закону спрямовані "на посилення профілактики, захист найбільш вразливих груп, особливо молоді, та забезпечення більшої правової ясності в умовах поширення нових тютюнових виробів, які досі не мали спеціальних правил".

Читайте також Трикутники аварійної зупинки з 2026 року заборонять: що натомість

Якщо простими словами, то проєкт закону про боротьбу з курінням прямо забороняє вживання тютюну та супутніх виробів неповнолітніми, що раніше не регулювалося, розширює перелік місць, вільних від тютюну, та змінює режим санкцій.

Через три слова водії не вийдуть на роботу

Схвалений урядом проєкт закону забороняє куріння в службових транспортних засобах, громадських басейнах, кампусах та зонах відпочинку на свіжому повітрі. До переліку додано будівлі медичних, освітніх, університетських та соціальних центрів, дитячі майданчики та культурні чи спортивні зони, барні тераси, транспортні зупинки, шоу та концерти просто неба.

Окремим рядком прописана позиція - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ З ВОДІЄМ.

Читайте також Як подружжя на Закарпатті втратило два "Мерседеси"

Міністр охорони здоров'я Моніка Гарсія заявила на пресконференції після засідання Ради міністрів, що Іспанія хоче бути "піонером" у цій галузі, та навела дві цифри, щоб підкреслити важливість заходів боротьби з курінням: щодня в Іспанії від супутніх причин помирає 140 людей, а 30% випадків раку пов'язані з фактором ризику паління.

Закон також встановить периметр безпеки шириною 15 метрів навколо охоронюваних територій, таких як медичні заклади, освітні чи спортивні центри, дитячі майданчики, на яких не можна вживати ні тютюнові вироби, ні супутні вироби, а також обмежить їхню рекламу та спонсорство.

Читайте також "Зелений" дорожній знак обмеження швидкості не прижився в Іспанії

Майбутній закон оновлює систему покарань за порушення правил. Санкції коливатимуться від 100 до 600 000 євро, тобто від 4,8 тис. грн до 27,28 млн грн. Іспанська транспортна асоціація Fenadismer вже вдарила на сполох і, починаючи з червня, намагається переконати авторів законопроєкту в МОЗ Іспанії.

Суперечливе рішення

У Fenadismer вважають, пише autonomosenruta.com, що пропозиція Міністерства охорони здоров'я, яка має на меті забезпечити, щоб сторонні особи, які не палять, не зазнавали шкоди в певних громадських місцях, не має сенсу у випадку професійних водіїв вантажівок, які проводять в середньому дев'ять годин на самоті в кабіні своїх вантажівок.

Читайте також Знак переплетіння: хто кому надає перевагу

Така ситуація може збільшити рівень стресу у водіїв, які палять, що, аж ніяк не принесе користі суспільству, а навпаки, створить більший ризик для безпеки дорожнього руху. Як зазначають фахівці цієї організації, куріння – це добровільне рішення водія, який зазвичай подорожує сам у кабіні й тому нікому не шкодить.

Крім того, Fenadismer вбачає дискримінаційний компонент щодо водіїв приватних транспортних засобів. Ті можуть перевозити інших людей у своїх транспортних засобах, незалежно від того, курять вони чи ні. Тоді як професійним водіям, які подорожують самостійно, це буде заборонено.

Опоненти також знайшлися

Однак є багато задоволених запропонованими нормами. Велика кількість серед тих, хто сам не курить, але пересідає на вантажівку після завзятого курця, з оббивки якої сильно смердить тютюном.