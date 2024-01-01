Знак переплетіння: хто кому надає перевагу

Введений не так давно Головним управлінням дорожнього руху Іспанії (DGT) знак Р-35 своїм символом вказує на переплетіння смуг і траєкторії руху автомобілів. Мова йде про розгалуження доріг попереду, що спонукає водія заздалегідь підготуватися до обраного маршруту.

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Це відносно нова концепція дорожньої інфраструктури, впроваджена поки на дорогах Іспанії, але вже ретельно вивчається службами експлуатації доріг ряду європейських країн.

Як відомо, Іспанія є законодавцем моди в розробці цілої групи нових знаків, до розробок дизайнерів DGT вдаються Німеччина, Франція, Італія та скандинавські країни.

В зоні переплетіння

Зміст знаку попереджувальної групи простий, але вагомий – повідомляє про зону переплетення транспортних потоків. Здебільшого це позначається між перехрестям та розвилкою, де є ризик ймовірних зіткнень.

Побачивши цей знак, водії повинні бути готові до зустрічі з іншими машинами, де транспортні засоби перетинаються, а смуги їх руху переплітаються.

Фото: DGT

Переплетена смуга служить як для прискорення, так і уповільнення руху транспортних засобів. Зазвичай вона поширена на автомагістралях із двостороннім рухом та обмежена максимальною довжиною 1500 метрів.

Коса на дорозі просто так не з’являється

Цей знак водії ще назвали косою. Якщо придивитися, то в зображеному символі один з елементів нагадує косу, точніше – дві коси, що переплетені між собою.

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Коса в древніх повір’ях – не лише інструмент землеробства, родючості та врожаю, але й символ більш трагічних подій. Таким чином, дизайнери в символі переплетіння руху двох автомобілів дають натяк на дві коси – будьте обачливими, не поспішайте.

Фото: DGT

Отож, в таких місцях зміна напрямків руху з перетином смуг вимагає не тільки обачності, але й зменшення швидкості, дотримання безпечної дистанції. Тут одні машини рушають з місця, а інші – з’їжджають з дороги.

Правий той, хто обачніший

DGT вказує, що водій повинен стежити за транспортними засобами, які рухаються головною дорогою, і дати їм дорогу. Правило "правої руки" тут не діє – головна є головна. У цій ситуації зміна смуги руху має бути поступовою і завжди необхідно дотримуватися безпечної дистанції з іншими транспортними засобами.

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Зі свого боку, решта водіїв повинні сприяти маневру транспортного засобу, змінюючи швидкість або змінюючи смугу на іншу, лише тоді, коли це безпечно.

Головне управління дорожнього руху наголошує, що водії, які наближаються до ділянки, на якій є ці знаки, повинні завжди діяти обережно, віддаючи пріоритет не тільки вимогам ПДР, але й здоровому глузду, що допоможе уникнути зіткнень.

Масло масляне для дороги зайве

На думку експертів Авто24, малоймовірно, що цей знак в Європі приживеться. По-перше, він вносить плутанину, оскільки практично дублює вже чинні "трикутники" про виїзд на головну дорогу та приляганням другорядних доріг.

Колаж: Авто24

Зрештою, європейські дороги насичені смугами для розгону й долучення до руху. І це вже друге. Ті смуги досить довгі, дозволять розігнатися до потрібної швидкості й, вловивши безпечний момент, вписатися в смугу головної дороги та транспортний потік, не змушуючи інших пригальмовувати.

Про це повідомляє відповідний інформаційно-вказівний знак. В Україні він кодифікований під номером 5.22. Таким чином водій на головній дорозі вже знає про ймовірну появу на смузі транспортного засобу й буде готовий до небезпеки.

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Щодо зміни смуги руху, то перестави також уже діють за роками відпрацьованим алгоритмом, водії про них знають. Дублювати все це перераховане вище знаком "переплетіння" потреби немає – нічого нового трикутник не дає, а ось плутанини вносить чимало.