Знак переплетения: кто кому отдает предпочтение

Введенный не так давно Главным управлением дорожного движения Испании (DGT) знак Р-35 своим символом указывает на переплетение полос и траектории движения автомобилей. Речь идет о разветвлении дорог впереди, что побуждает водителя заранее подготовиться к выбранному маршруту.

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Это относительно новая концепция дорожной инфраструктуры, внедрена пока на дорогах Испании, но уже тщательно изучается службами эксплуатации дорог ряда европейских стран.

Как известно, Испания является законодателем моды целой группы новых знаков, к разработкам дизайнеров DGT прибегают Германия, Франция, Италия и скандинавские страны.

В зоне переплетения

Содержание знака предупредительной группы простое, но весомое – сообщает о зоне переплетения транспортных потоков. В основном это обозначается между перекрестком и развилкой, где есть риск вероятных столкновений.

Увидев этот знак, водители должны быть готовы к встрече с другими машинами, где транспортные средства пересекаются, а полосы их движения переплетаются.

Фото: DGT

Переплетенная полоса служит как для ускорения, так и замедления движения транспортных средств. Обычно она распространена на автомагистралях с двусторонним движением и ограничена максимальной длиной 1500 метров.

Коса на дороге просто так не появляется

Этот знак водители еще назвали косой. Если присмотреться, то в изображенном символе один из элементов напоминает косу, точнее – две косы, что переплетены между собой.

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Коса в древних поверьях – не только инструмент земледелия, плодородия и урожая, но и символ более трагических событий. Таким образом, дизайнеры в символе переплетения движения двух автомобилей дают намек на две косы – будьте осмотрительными, не спешите.

Фото: DGT

Поэтому, в таких местах изменение направлений движения с пересечением полос требует не только осмотрительности, но и уменьшения скорости, соблюдения безопасной дистанции. Здесь одни машины трогаются с места, а другие – съезжают с дороги.

Прав тот, кто осмотрительнее

DGT указывает, что водитель должен следить за транспортными средствами, которые движутся по главной дороге, и дать им дорогу. Правило "правой руки" здесь не действует – главная есть главная. В этой ситуации смена полосы движения должна быть постепенной и всегда необходимо соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.

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Со своей стороны, остальные водители должны способствовать маневру транспортного средства, меняя скорость или меняя полосу на другую, только тогда, когда это безопасно.

Главное управление дорожного движения отмечает, что водители, которые приближаются к участку, на котором есть эти знаки, должны всегда действовать осторожно, отдавая приоритет не только требованиям ПДД, но и здравому смыслу, что поможет избежать столкновений.

Масло масляное для дороги лишнее

По мнению экспертов Авто24, маловероятно, что этот знак в Европе приживется. Во-первых, он вносит путаницу, поскольку практически дублирует уже действующие "треугольники" о выезде на главную дорогу и прилеганием второстепенных дорог.

Коллаж: Авто24

В конце концов, европейские дороги насыщены полосами для разгона и приобщения к движению. И это уже второе. Те полосы достаточно длинные, позволят разогнаться до нужной скорости и, уловив безопасный момент, вписаться в полосу главной дороги и транспортный поток, не заставляя других притормаживать.

Об этом сообщает соответствующий информационно-указательный знак. В Украине он кодифицирован под номером 5.22. Таким образом водитель на главной дороге уже знает о вероятном появлении на полосе транспортного средства и будет готов к опасности.

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Что касается изменения полосы движения, то перестановки также уже действуют по годами отработанному алгоритму, водители о них знают. Дублировать все это вышеперечисленное знаком "переплетение" необходимости нет – ничего нового треугольник не дает, а вот путаницы вносит немало.