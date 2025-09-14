Водителям коммерческого транспорта запретят курение в кабине

И хотя в переданном в парламент проекте закона о водителях сказано лишь одной строкой из трех слов, это уже вызвало тревогу среди курильщиков. Беспокойство не утихает уже третий месяц.

Как говорится в официальном сообщении на испанском сайте Министерства здравоохранения, нормы закона направлены "на усиление профилактики, защиту наиболее уязвимых групп, особенно молодежи, и обеспечение большей правовой ясности в условиях распространения новых табачных изделий, которые до сих пор не имели специальных правил".

Если простыми словами, то проект закона о борьбе с курением прямо запрещает употребление табака и сопутствующих изделий несовершеннолетними, что ранее не регулировалось, расширяет перечень мест, свободных от табака, и меняет режим санкций.

Через три слова водители не выйдут на работу

Одобренный правительством проект закона запрещает курение в служебных транспортных средствах, общественных бассейнах, кампусах и зонах отдыха на свежем воздухе. В перечень добавлены здания медицинских, образовательных, университетских и социальных центров, детские площадки и культурные или спортивные зоны, барные террасы, транспортные остановки, шоу и концерты под открытым небом.

Отдельной строкой прописана позиция - ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ВОДИТЕЛЕМ.

Министр здравоохранения Моника Гарсия заявила на пресс-конференции после заседания Совета министров, что Испания хочет быть "пионером" в этой области, и привела две цифры, чтобы подчеркнуть важность мер борьбы с курением: ежедневно в Испании от сопутствующих причин умирает 140 человек, а 30% случаев рака связаны с фактором риска курения.

Закон также установит периметр безопасности шириной 15 метров вокруг охраняемых территорий, таких как медицинские учреждения, образовательные или спортивные центры, детские площадки, на которых нельзя употреблять ни табачные изделия, ни сопутствующие изделия, а также ограничит их рекламу и спонсорство.

Будущий закон обновляет систему наказаний за нарушение правил. Санкции будут колебаться от 100 до 600 000 евро, то есть от 4,8 тыс. грн до 27,28 млн грн. Испанская транспортная ассоциация Fenadismer уже забила тревогу и, начиная с июня, пытается убедить авторов законопроекта в Минздраве Испании.

Противоречивое решение

В Fenadismer считают, пишет autonomosenruta.com, что предложение Министерства здравоохранения, которое имеет целью обеспечить, чтобы посторонние лица, которые не курят, не испытывали вреда в определенных общественных местах, не имеет смысла в случае профессиональных водителей грузовиков, которые проводят в среднем девять часов в одиночестве в кабине своих грузовиков.

Такая ситуация может увеличить уровень стресса у курящих водителей, что, отнюдь не принесет пользы обществу, а наоборот, создаст больший риск для безопасности дорожного движения. Как отмечают специалисты этой организации, курение – это добровольное решение водителя, который обычно путешествует сам в кабине и поэтому никому не вредит.

Кроме того, Fenadismer видит дискриминационный компонент в отношении водителей частных транспортных средств. Те могут перевозить других людей в своих транспортных средствах, независимо от того, курят они или нет. Тогда как профессиональным водителям, которые путешествуют самостоятельно, это будет запрещено.

Оппоненты также нашлись

Однако есть много довольных предложенными нормами. Большое количество среди тех, кто сам не курит, но пересаживается на грузовик после заядлого курильщика, из обивки которого сильно воняет табаком.