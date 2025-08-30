Треугольники аварийной остановки с 2026 года запретят: что взамен

Обозначение неподвижных объектов на трассе традиционным раскладным треугольным уходит в прошлое, уступив место единственному легальному устройству для сигнализации в виде проблескового маячка V16.

Как говорится на сайте директората дорожного движения DGT, такое решение имеет целью уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий благодаря лучшей видимости в опасных ситуациях.

Читайте также "Зеленый" дорожный знак ограничения скорости не прижился в Испании

Отмечается, что маяк V16 соответствует всем стандартам безопасности. Его высокоинтенсивный световой луч с углом излучения 360° можно увидеть на расстоянии более километра даже при неблагоприятных условиях, таких как дождь, туман или слабое освещение.

Вот так выглядит маяк V16 с мигающим желто-оранжевым сигналом и геолокацией для аварийных служб. Фото: autopista.es

Такой показатель видимости не идет ни в какое сравнение с треугольниками, что десятилетиями обозначали проблемное место на трассе. Новый прибор в виде маяка даже не требует от водителя покидать транспортное средство, чем уменьшает риск аварий на скоростных дорогах или автомагистралях.

Читайте также Знак переплетения: кто кому отдает предпочтение

Достаточно через открытое окно разместить на крыше легковушки устройство, фиксирующееся к металлу магнитным кольцом.

Кроме того, что маяк будет подавать световой знак о неподвижном объекте (транспортное средство), он поддерживает подключение к интернету через сети NB-IoT. Это позволяет передавать сигнал о точном местонахождении неподвижного транспортного средства на платформу DGT 3.0 каждые 100 секунд.

Схематическое изображение работы геолокационного мигающего маяка неподвижного транспортного средства и его взаимодействие с аварийными службами. Инфографика: сайт Policía Local Albolote

Эта система связи предлагает решающее преимущество: другие водители и службы экстренной помощи будут получать уведомления в режиме реального времени, что оптимизирует помощь и улучшает предотвращение вторичных аварий.

Читайте также Запрещающий знак с автомобилем и точками: что он означает

Есть уточнения относительно коммерческих перевозок как грузовых, так и пассажирских. Устройство будет сообщать об инцидентах. При этом водителю даже не придется покидать салон.

Теперь водителю не придется выходить из автомобиля, чтобы подать сигнал о чрезвычайной ситуации на дороге, что повысит безопасность. Фото: сайт teamcarengine.com

Генеральный директорат по перевозкам опубликовал ряд рекомендаций, касающихся распространенных проблем использования маячков на тяжелых транспортных средствах:

Где его следует устанавливать на грузовиках и автобусах?

На тех, у кого кузова выступают за пределы кабины, двигатель V16 нужно размещать на самой высокой доступной части, например, на крыше. Если это невозможно, его можно установить на двери водителя или сбоку, но никогда на грузовом отделении или на дороге.

Нужно ли выходить из транспортного средства, чтобы его активировать?

Нет. Маяк имеет кнопку запуска и магнитную систему крепления, что позволяет активировать его непосредственно из окна. Рекомендуется выходить с противоположной стороны транспортного средства, только если позволяет дорожное движение и с чрезвычайной осторожностью.

Действителен ли он для международных перевозок?

Да. Испанские транспортные средства, передвигающихся за рубежом, должны соответствовать правилам стран, подписавших Женевскую и Венскую конвенции. И наоборот, иностранные транспортные средства в Испании могут продолжать использовать треугольники или другие эквивалентные устройства, признанные их странами происхождения.

Читайте также В Европе появился новый дорожный знак: что он означает

С 1 января 2026 года подключение V16 будет обязательным, этот маячок станет единственным юридически действительным устройством предварительной сигнализации на случай аварии или поломки.

Кроме того, очень важно помнить, что не все маячки, рекламируемые как подключенные, являются одобренными. Стоит убедиться, что модель сертифицирована как подключенная V16 и, следовательно, соответствует всем законодательным требованиям.