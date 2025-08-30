Трикутники аварійної зупинки з 2026 року заборонять: що натомість

Позначення нерухомих об'єктів на трасі традиційним розкладним трикутним відходить у минуле, поступившись місцем єдиному легальному пристрою для сигналізації у вигляді проблискового маячка V16.

Як йдеться на сайті директорату дорожнього руху DGT, таке рішення має на меті зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод завдяки кращій видимості в небезпечних ситуаціях.

Читайте також "Зелений" дорожній знак обмеження швидкості не прижився в Іспанії

Зазначається, що маяк V16 відповідає усім стандартам безпеки. Його високоінтенсивний світловий промінь із кутом випромінювання 360° можна побачити на відстані понад кілометр навіть за несприятливих умов, таких як дощ, туман або слабке освітлення.

Ось такий вигляд має маяк V16 з миготливим жовто-помаранчевим сигналом та геолокацією для аварійних служб. Фото: autopista.es

Такий показник видимості не йде в жодне порівняння з трикутниками, що десятиріччями позначали проблемне місце на трасі. Новий прилад у вигляді маяка навіть не потребує від водія залишати транспортний засіб, чим зменшує ризик аварій на швидкісних дорогах або автомагістралях.

Читайте також Знак переплетіння: хто кому надає перевагу

Достатньо через відчинене вікно розмістити на даху легковика пристрій, що фіксується до металу магнітним кільцем.

Окрім того, що маяк подаватиме світловий знак про нерухомий об'єкт (транспортний засіб), він підтримує підключення до інтернету через мережі NB-IoT. Це дозволяє передавати сигнал про точне місцеперебування нерухомого транспортного засобу на платформу DGT 3.0 кожні 100 секунд.

Схематичне зображення роботи геолокаційний миготливого маяка нерухомого транспортного засобу та його взаємодія з аварійними службами. Інфографіка: сайт Policía Local Albolote

Ця система зв'язку пропонує вирішальну перевагу: інші водії та служби екстреної допомоги отримуватимуть сповіщення в режимі реального часу, що оптимізує допомогу та покращує запобігання вторинним аваріям.

Читайте також Заборонний знак з автомобілем та крапками: що він означає

Є уточнення щодо комерційних перевезень як вантажних, так і пасажирських. Пристрій повідомлятиме інциденти. При цьому водієві навіть не доведеться покидати салон.

Тепер водієві не доведеться виходити з автомобіля, щоб подати сигнал про надзвичайну ситуацію на дорозі, що підвищить безпеку. Фото: сайт teamcarengine.com

Генеральний директорат з перевезень опублікував низку рекомендацій, що стосуються поширених проблем використання маячків на важких транспортних засобах:

Де його слід встановлювати на вантажівках та автобусах?

На тих, у кого кузови виступають за межі кабіни, двигун V16 потрібно розміщувати на найвищій доступній частині, наприклад, на даху. Якщо це неможливо, його можна встановити на дверях водія або збоку, але ніколи на вантажному відділенні чи на дорозі.

Чи потрібно виходити з транспортного засобу, щоб його активувати?

Ні. Маяк має кнопку запуску та магнітну систему кріплення, що дозволяє активувати його безпосередньо з вікна. Рекомендується виходити з протилежного боку транспортного засобу, лише якщо дозволяє дорожній рух та з надзвичайною обережністю.

Чи дійсний він для міжнародних перевезень?

Так. Іспанські транспортні засоби, що пересуваються за кордоном, повинні відповідати правилам країн, які підписали Женевську та Віденську конвенції. І навпаки, іноземні транспортні засоби в Іспанії можуть продовжувати використовувати трикутники або інші еквівалентні пристрої, визнані їхніми країнами походження.

Читайте також В Європі з'явився новий дорожній знак: що він означає

З 1 січня 2026 року підключення V16 буде обов’язковим, цей маячок стане єдиним юридично дійсним пристроєм попередньої сигналізації на випадок аварії або поломки.

Крім того, дуже важливо пам’ятати, що не всі маячки, що рекламуються як підключені, є схваленими. Варто переконатися, що модель сертифікована як підключена V16 і, отже, відповідає всім законодавчим вимогам.