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Названы самые популярные дизельные авто украинского рынка

Доля рынка дизельных автомобилей на украинском рынке уменьшается. Это происходит как в сегменте новых, так и подержанных транспортных средств.
Составлен рейтинг самых популярных дизельных авто украинского рынка - Auto24

ФОТО: Рено|

Рено Дастер

Евгений Гудущан
logo24 июля, 11:10
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В І полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31,6 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 13% меньше, чем в прошлом году.

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Среди импортируемых дизелей 6,4 тыс. ед. новых (-21%) и 25,2 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-11%). Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 19% продаж, против 24% в I полугодии 2024г. Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 22%, против 25% годом ранее.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  1. Renault Duster - 1634 ед.;
  2. Toyota Land Cruiser Prado - 791 ед.;
  3. Volkswagen Touareg - 617 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan - 466 ед.;
  5. Skoda Kodiaq - 355 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  1. Renault Megane - 2188 ед.;
  2. Skoda Octavia - 1707 ед.;
  3. Nissan Qashqai - 1660 ед.;
  4. Volkswagen Passat - 1396 ед.;
  5. Volkswagen Golf - 874 ед.
#Новости #Aвтобизнес