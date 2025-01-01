Названы самые популярные дизельные авто украинского рынка

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Рено Дастер
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В І полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31,6 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 13% меньше, чем в прошлом году.
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Среди импортируемых дизелей 6,4 тыс. ед. новых (-21%) и 25,2 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-11%). Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 19% продаж, против 24% в I полугодии 2024г. Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 22%, против 25% годом ранее.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 1634 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 791 ед.;
- Volkswagen Touareg - 617 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 466 ед.;
- Skoda Kodiaq - 355 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane - 2188 ед.;
- Skoda Octavia - 1707 ед.;
- Nissan Qashqai - 1660 ед.;
- Volkswagen Passat - 1396 ед.;
- Volkswagen Golf - 874 ед.