Названы самые популярные дизельные авто украинского рынка

В І полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31,6 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 13% меньше, чем в прошлом году.

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Среди импортируемых дизелей 6,4 тыс. ед. новых (-21%) и 25,2 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-11%). Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 19% продаж, против 24% в I полугодии 2024г. Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 22%, против 25% годом ранее.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 1634 ед.; Toyota Land Cruiser Prado - 791 ед.; Volkswagen Touareg - 617 ед.; Volkswagen Tiguan - 466 ед.; Skoda Kodiaq - 355 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: