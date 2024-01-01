Пыль от тормозных колодок оказалась опаснее выбросов дизельных двигателей

Электромобили считаются ключевым решением автопроизводителей в борьбе за уменьшение влияния токсичных выбросов на экологию. Однако, их нельзя считать панацеей, поскольку тормозная пыль выделяется как от электрических авто, так и от моделей с ДВС.

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Как сообщает Carscoops, последнее исследование ученых из Университета Саутгемптона в Великобритании доказывает, что пыль от тормозной системы является достаточно токсичной. Электромобили преимущественно полагаются на функцию рекуперативного торможения, что значительно уменьшает время использования обычных дисковых тормозов.

Однако, не стоит забывать, что они также значительно тяжелее аналогов с двигателями внутреннего сгорания или гибридные авто. Это означает, что когда они используют традиционные тормоза, образуется больше пыли за одну остановку. Ученые исследовали влияние на здоровье легких твердых частиц, которые выделяются в результате износа различных типов тормозных колодок.

По условиям эксперимента, один тип тормозов имел низкий металлический состав, тогда как другие три были полуметаллическими, органическими без асбеста и керамическими. В результатов тестов оказалось, что версии колодок без асбеста даже более токсичны, чем выбросы дизельных автомобилей, поскольку могут вызвать воспаление легких и другие хронические заболевания.

Органические тормозные колодки являются одними из самых распространенных в мире, поскольку имеют низкую стоимость и являются тихими и выносливыми к износу. Данный тип пришел на замену асбестовым колодкам. Они содержат медные волокна, что улучшают теплопроводность.

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Однако, учеными было обнаружено, что медная пыль так же может вызвать заболевания легких, как и асбест. Сейчас выбросы от тормозов и автомобильных шин почти не регулируются экологическими нормами в мире.