Пил від гальмівних колодок виявився небезпечнішими за викиди дизельних двигунів

Електромобілі вважаються ключовим рішенням автовиробників в боротьбі за зменшення впливу токсичних викидів на екологію. Однак, їх не можна вважати панацеєю, оскільки гальмівний пил виділяється як від електричних авто, так і від моделей з ДВЗ.

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Як повідомляє Carscoops, останнє дослідження вчених з Університету Саутгемптона у Великій Британії доводить, що пил від гальмівної системи є досить токсичними. Електромобілі переважно покладаються на функцію рекуперативного гальмування, що значно зменшує час використання звичайних дискових гальм.

Однак, варто не забувати, що вони також значно важчі за аналоги з двигунами внутрішнього згорання чи гібридні авто. Це означає, що коли вони використовують традиційні гальма, утворюється більше пилу за одну зупинку. Вчені досліджували вплив на здоров’я легенів твердих часток, які виділяються внаслідок зношення різних типів гальмівних колодок.

За умовами експерименту, один тип гальм мав низький металевий склад, тоді як інші три були напівметалевими, органічними без азбесту та керамічними. В результатів тестів виявилось, що версії колодок без азбесту навіть більш токсичні, ніж викиди дизельних автомобілів, оскільки можуть викликати запалення легень й інші хронічні захворювання.

Органічні гальмівні колодки є одними з найпоширеніших у світі, оскільки мають низьку вартість і є тихими та витривалими до зношування. Даний тип прийшов на заміну азбестовим колодкам. Вони містять мідні волокна, що покращують теплопровідність.

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Проте, вченими було виявлено, що мідний пил так само може викликати захворювання легень, як і азбест. Наразі викиди від гальм та автомобільних шин майже не регулюються екологічними нормами у світі.