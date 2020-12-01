В ноябре украинцы выбрали лучшие автомобильные бренды, за которые проголосовали своими кошельками.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей вновь стала Renault. В течение месяца 1173 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Однако это на треть меньше показателя Рено годичной давности. На втором месте Toyota, автомобили которой выбрали 1136 автомобилистов, что на 9% меньше результата ноября 2019 года. Третья позиция у KIA, в активе этой марки 509 регистрационных номеров (-32%).

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На четвертом месте Skoda, которая на 7% сократила ноябрьскую реализацию до 492 ед. Пятая позиция в рейтинге и 69-процентный рост у Mazda, результат которой – 290 авто. Шестой результат продемонстрировали сразу две марки – Volkswagen и Peugeot в зачете которых по 289 зарегистрированных авто. В то же время по сравнению с ноябрем прошлого года немецкая марка потеряла 50% продаж, а французская, напротив, показала рост на 12 процентов.

Также в ТОП-10 рейтинга марок вошли: Hyundai – 277 шт. (-37%); Ford – 253 шт. (+102%); Suzuki – 252 шт. (+1%); Mitsubishi – 234 шт. (-8%).

Бестселлером ноября стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 532 регистрации.