У листопаді українці обрали найкращі автомобільні бренди, за які проголосували власними гаманцями.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів знов стала Renault. Протягом місяця 1173 автомобіля цієї французької марки поповнили український автопарк. Однак це на третину менше від показника “Рено” річної давності. На другому місці Toyota, автомобілі якої обрали 1136 автомобілістів, що на 9% менше від результату листопада 2019 року. Третя позиція у KIA, в активі цієї марки 509 реєстраційних номерів (-32%).

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На четвертому місці – Skoda, яка на 7% скоротила листопадову реалізацію до 492 од.

П’ята позиція в рейтингу і 69-відсоткове зростання у Mazda, результат якої – 290 авто.

Шостий результат продемонстрували одразу дві марки – Volkswagen та Peugeot у заліку яких по 289 зареєстрованих авто. В той же час у порівнянні з листопадом минулого року німецька марка втратила 50% продажів, а французька, навпаки, показала ріст на 12 відсотків.

Також до ТОП -10 рейтингу марок увійшли: Hyundai – 277 шт. (-37%); Ford – 253 шт. (+102%); Suzuki – 252 шт. (+1%); Mitsubishi – 234 шт. (-8%).

Бестселером листопада став автомобіль Toyota RAV4 з показником 532 реєстрації.