Названы самые популярные онлайн-сервисы для водителей

В 2025 году онлайн-сервисы сервисных центров МВД сервисных центров МВД продолжили набирать популярность, подтверждая тренд на отказ граждан посещать государственные учреждения. Наибольший рост продемонстрировали сервисы назначения надлежащего пользователя транспортного средства и бронирования номерных знаков, которые все чаще выбирают автовладельцы как удобную альтернативу личному визиту в территориальные подразделения.

Оплата штрафов вместо владельца

Услуга онлайн-назначения надлежащего пользователя в 2025 году выросла на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. Всего за год дистанционно было назначено 302 673 надлежащих пользователей. Подавляющее большинство операций, а именно 294 683, была осуществлена через приложение Дія, еще 7 990 - через Кабинет водителя. Для сравнения, в 2024 году онлайн было оформлено более 250 тысяч таких назначений, что свидетельствует о стабильном росте популярности цифровых инструментов.

Механизм надлежащего пользователя позволяет владельцу официально передать обязанность оплачивать штрафы с камер другому лицу. В таком случае ответственность за зафиксированные с помощью камер нарушения правил дорожного движения возлагается именно на назначенного пользователя, а не на владельца транспортного средства.

Для оформления услуги онлайн у владельца должно отображаться свидетельство о регистрации авто, а у пользователя - водительское удостоверение соответствующей категории и цифровой документ, удостоверяющий личность. Заявку может подать как владелец, так и назначенное лицо, на которое будут “вешаться” штрафы.

Бронирование и хранение номеров

Еще одним популярным сервисом стало онлайн-бронирование номерных знаков. В 2025 году спрос на него вырос на 24 процента. В течение года было забронировано 77 247 комплектов номерных знаков через электронные сервисы. Услуга дает возможность заранее выбрать и закрепить желаемый номер за транспортным средством, имея до 15 суток на оформление документов в сервисном центре МВД. Если за это время номер не будет закреплен, бронирование автоматически отменяется, а комбинация возвращается в перечень свободных.

Отдельно стоит отметить рост использования сервиса продления платного хранения номерных знаков. В 2025 году через Кабинет водителя было предоставлено 74 801 такую услугу. Водители все чаще выбирают дистанционный формат, что позволяет без личного визита продлить срок хранения номеров, выбрав один из доступных сроков и осуществив оплату онлайн. В то же время в МВД отмечают, что продление необходимо оформить до завершения действующего срока хранения.

Лучше онлайн

В общем статистика за 2025 демонстрирует, что онлайн-сервисы МВД постепенно становятся стандартом для значительной части автовладельцев. Это не только экономит время граждан, но и уменьшает нагрузку на сервисные центры, повышая эффективность предоставления административных услуг.