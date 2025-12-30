Экзамен на водительские права можно будет сдать онлайн

Инициатива об онлайн-формате сдачи теоретического экзамена имеет целью снизить коррупционные риски в сфере обучения водителей и проведения экзаменов, которые сейчас слишком высоки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Сейчас по официальной информации Главного сервисного центра МВД около 80% кандидатов в водители не могут сдать экзамен для получения водительского удостоверения. Это влечет за собой огромные коррупционные сделки. Кандидаты в водители обращаются к бегунков, руководителям автошкол или инструкторам для “решения вопроса” коррупционным путем. Также нередко украинцы покупают подделки.

Михаил Федоров отметил, что для дистанционной сдачи экзамена планируется использование систем искусственного интеллекта, способных анализировать поведение пользователя во время тестирования. В частности, речь идет об отслеживании движения глаз, фокуса внимания на экране, а также выявление постороннего вмешательства или попыток использования дипфейков. Такой подход, по словам Федорова, позволяет обеспечить уровень контроля, сопоставимый с традиционным экзаменом в сервисном центре.

Ключевым принципом инициативы он назвал презумпцию доверия государства к гражданам. В то же время именно качественные цифровые инструменты, по его мнению, могут стать эффективным механизмом минимизации злоупотреблений и человеческого фактора. Для реализации проекта необходима координация и поддержка со стороны Министерства внутренних дел Украины, поскольку именно МВД отвечает за систему экзаменов и выдачу водительских удостоверений.

Идея онлайн-экзаменов вписывается в более широкий контекст реформирования процедуры получения водительских прав. Ранее в МВД уже сообщали о планах изменить правила сдачи практического экзамена. В частности, обсуждается возможность увеличения интервалов между повторными попытками в случае неудачной сдачи - до 10, 20 или 30 дней в зависимости от количества предыдущих попыток.

Эксперты отмечают, что дистанционный теоретический экзамен может стать важным шагом в цифровизации транспортных сервисов, однако его успех будет зависеть от надежности технологий, защиты персональных данных и четкого нормативного урегулирования. Если проект будет реализован, Украина может снизить уровень коррупции в сервисных центрах МВД.