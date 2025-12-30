Екзамен на водійські права можна буде скласти онлайн

Ініціатива про онлайн-формат складання теоретичного іспиту має на меті знизити корупційні ризики у сфері навчання водіїв та проведення іспитів, які зараз надто високі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зараз за офіційною інформацією Головного сервісного центру МВС близько 80% кандидатів у водії не можуть скласти іспит для отримання посвідчення водія. Це тягне за собою величезні корупційні оборудки. Кандидати у водії звертаються до бігунків, керівників автошкіл або інструкторів для “вирішення питання” корупційним шляхом. Також нерідко українці купують підробки.

Михайло Федоров зазначив, що для дистанційного складання іспиту планується використання систем штучного інтелекту, здатних аналізувати поведінку користувача під час тестування. Зокрема, йдеться про відстеження руху очей, фокусу уваги на екрані, а також виявлення стороннього втручання чи спроб використання діпфейків. Такий підхід, за словами Федорова, дозволяє забезпечити рівень контролю, співставний із традиційним іспитом у сервісному центрі.

Ключовим принципом ініціативи він назвав презумпцію довіри держави до громадян. Водночас саме якісні цифрові інструменти, на його думку, можуть стати ефективним механізмом мінімізації зловживань і людського фактору. Для реалізації проекту необхідна координація та підтримка з боку Міністерства внутрішніх справ України, оскільки саме МВС відповідає за систему іспитів і видачу посвідчень водія.

Ідея онлайн-іспитів вписується у ширший контекст реформування процедури отримання водійських прав. Раніше у МВС вже повідомляли про плани змінити правила складання практичного іспиту. Зокрема, обговорюється можливість збільшення інтервалів між повторними спробами у разі невдалого складання — до 10, 20 або 30 днів залежно від кількості попередніх спроб.

Експерти зазначають, що дистанційний теоретичний іспит може стати важливим кроком у цифровізації транспортних сервісів, однак його успіх залежатиме від надійності технологій, захисту персональних даних та чіткого нормативного врегулювання. Якщо проект буде реалізований, Україна може знизити рівень корупції у сервісних центрах МВС.