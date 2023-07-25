Рейтинг составлен специалистами по автомобильной промышленности JATO Dynamics. Он основывается на продолжительности производства моделей.

Пора еще раз проверить средний глобальный возраст нового автопарка. Поскольку многие новые модели появляются в салонах и еще больше уходят на пенсию, ассортимент продукции постоянно меняется.

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Это последний анализ для 71 бренда (включая восемь самых популярных брендов из Китая) и 766 моделей. Результаты очень интересны и подтверждают рост азиатского гиганта в автомобильной сфере.

Среднее значение рассчитывается между моментом запуска или презентации серийной модели и продлением до июля 2023 года.

Лада с самыми старыми автомобилями

Как и ожидалось, ведущий автомобильный бренд России отстает по числу современных автомобилей. Стратегический перезапуск компании Lada, до начала войны в Украине принадлежавшей Renault, проходил успешно благодаря тесному сотрудничеству с французской компанией. Однако от планируемых новых моделей отказались, и сегодня этот производитель предлагает пять типов легковых автомобилей со средним возрастом 21,6 года.

Это не только легендарная Нива, выпущенная в 1977 году, отвечающая за такой результат. Largus, основанный на первой Dacia Logan, Granta (презентована в мае 2011 года) и Vesta (сентябрь 2015 года) также стареют. Готовятся ли новые продукты? Вовсе нет.

Следите за тремя брендами Stellantis

Chrysler, Lancia и Dodge следуют Lada как марки с самыми старыми автомобилями, доступными сегодня. Поскольку американская компания готовится прекратить производство Chrysler 300, она все еще отчаянно нуждается в свежих продуктах. На сегодняшний день средний возраст меньшей линейки (300 и Pacifica) составляет 13,5 лет. Далее следует Lancia из Ypsilon, которому уже 12,4 лет. И, наконец, есть Dodge со средним стажем 11 лет, несмотря на вклад Dodge Hornet, представленный в августе 2022 года.

Кроме того, интересно увидеть Tesla и Jaguar (обоим по 7,9 лет), а также Nissan, старейшую линейку среди крупных мировых брендов, все в десятке самых старых моделей.

С Востока

Младшие машины родом из Китая. Действительно, бренд с самой молодой линейкой – это Zeekr от Geely, основанный в 2021 году. Его трем продуктам, 001, 009 и X, в среднем всего 1,2 года. Далее следует другой китайский производитель, NIO, с его семью транспортными средствами, средний возраст которых составляет 1,4 года. Благодаря презентации Polestar 3 и 4 в октябре 2022 и апреле 2023 соответственно, шведский бренд занимает третье место среди самых молодых модельных рядов.

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Интересно, что настоящим главным героем в самой молодой группе является Hyundai, исторический автомобильный бренд с глобальным присутствием и 32 разными моделями. Примечательно, что этому массивному образованию в среднем всего 3,1 года. Его старейшим продуктом является европейский Hyundai i30, представленный в сентябре 2016 года. Его сестринские бренды Genesis и Kia не за горами – им 3,1 и 4,7 года соответственно. Корейцы много трудятся.

Toyota, самый популярный в мире автопроизводитель, имеет показатель 4,6 года, что на 0,4 года ниже среднемирового показателя. Его опередили Honda (4,3 года) и Ford (4,1 года). Напротив, среди основных мировых брендов Nissan, Chevrolet и Volkswagen средний возраст продукции составляет более шести лет.