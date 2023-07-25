Рейтинг, що складений фахівцями з автомобільної промисловості JATO Dynamics, базується на тривалості виробництва моделей.

Настав час ще раз перевірити середній глобальний вік нового автопарку. Оскільки багато нових моделей з’являються в салонах і ще більше виходять на пенсію, асортимент продукції постійно змінюється.

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Це останній аналіз для 71 бренду (включаючи вісім найпопулярніших брендів з Китаю) і 766 моделей. Результати дуже цікаві та підтверджують зростання азіатського гіганта в автомобільній сфері.

Середнє значення розраховується між моментом запуску або презентації серійної моделі та продовженням до липня 2023 року.

Lada з найстарішими автомобілями

Як і очікувалося, провідний автомобільний бренд Росії відстає за кількістю сучасних автомобілів. Стратегічний перезапуск компанії Lada, яка до початку війни в Україні належала Renault, проходила успішно завдяки тісній співпраці з французькою компанією. Однак від запланованих нових моделей відмовилися, і сьогодні цей виробник пропонує п'ять типів легкових автомобілів із середнім віком 21,6 року.

Це не тільки легендарна “Нива”, випущена в 1977 році, яка відповідає за такий результат. Largus, заснований на першій Dacia Logan, Granta (презентована в травні 2011 року) і Vesta (вересень 2015 року) також старіють. Чи готуються нові продукти? Зовсім ні.

Слідкуйте за трьома брендами Stellantis

Chrysler, Lancia та Dodge слідують за Lada як марки з найстарішими автомобілями, доступними сьогодні. Оскільки американська компанія готується припинити виробництво Chrysler 300, вона все ще відчайдушно потребує свіжих продуктів. На сьогодні середній вік меншої лінійки (300 і Pacifica) становить 13,5 років. Далі йде Lancia з Ypsilon, якому вже 12,4 років. І, нарешті, є Dodge із середнім стажем 11 років, попри Dodge Hornet, представленого в серпні 2022 року.

Окрім цього, цікаво побачити Tesla та Jaguar (обом по 7,9 років), а також Nissan, найстарішу лінійку серед великих світових брендів, усі у десятці найстаріших моделей.

Зі Сходу

Молодші машини родом з Китаю. Дійсно, бренд із наймолодшою лінійкою — це Zeekr від Geely, заснований у 2021 році. Його трьом продуктам, 001, 009 і X, у середньому лише 1,2 року. Далі йде інший китайський виробник, NIO, з його сімома транспортними засобами, середній вік яких становить 1,4 року. Завдяки презентації Polestar 3 та 4 у жовтні 2022 та квітні 2023 відповідно, шведський бренд займає третю позицію серед наймолодших модельних рядів.

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Цікаво, що справжнім головним героєм у наймолодшій групі є Hyundai, історичний автомобільний бренд із глобальною присутністю та 32 різними моделями. Примітно, що цьому масивному утворенню в середньому лише 3,1 року. Його найстарішим продуктом є європейський Hyundai i30, який був представлений у вересні 2016 року. Його сестринські бренди Genesis і Kia не за горами — їм 3,1 і 4,7 року відповідно. Корейці багато працюють.

Toyota, найпопулярніший у світі автовиробник, має показник 4,6 року, що на 0,4 року нижче середньосвітового показника. Його випередили Honda (4,3 року) і Ford (4,1 року). Навпаки, серед основних світових брендів Nissan, Chevrolet і Volkswagen середній вік продукції становить більше шести років.