Не те, что с "овощными" моторами, а те, что толерантны к веганской культуре.

По энциклопедическому определению, "веганство" или ”веганизм” – это образ жизни, стремящийся к исключению всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных как пищи, одежды или любых других целей. Например, использовании кожи для обивки интерьера автомобиля. Исследование британской компании Dick Lovett показывает, какие автопроизводители сейчас предлагают самые дружественные к веганству автомобили.

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Исследование основано на данных PETA – организации по защите прав животных. Однако не ясно, какие рынки охватывает статистика и о каких комплектациях идет речь. Например, GMC недоступен в Европе, а Smart недоступен в США. Поскольку в списке есть такие бренды, как Mercedes-Benz, Land Rover и Porsche, можно предположить, что речь идет о начальных комплектациях всех моделей. В списке “25 самых веганских автобрендов” Dick Lovett указано количество моделей (комплектаций) в линейке каждого производителя, которые соответствуют нужным критериям.

На первом месте оказалась марка Ford, линейка которой насчитывает 28 эко-дружественных моделей. Строчку ниже занимает Honda с 20 веганскими моделями, а чуть ниже расположился Nissan с машинами. Марка Smart, линейка которой теперь состоит, фактически, лишь из одной модели, в списке веганських брендов оказалась на высоком четвертом месте, поскольку электрические крохи smart EQ fortwo и smart EQ fortwo cabrio предлагают целых 17 комплектаций, которые не нарушают принципов веганства.

При этом Mercedes-Benz, который имеет одну из самых вариативных линеек моделей, предлагает лишь 13 веганских комплектаций. То же самое касается и BMW, в списке которого есть лишь пять удобных для веганов комплектаций.