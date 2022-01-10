Не ті, що з "овочевими" моторами, а ті, що толерантні до веганської культури.

За енциклопедичним визначенням, “веганство” або “веганізм” – це спосіб життя, що прагне виключення всіх форм експлуатації та насильства щодо тварин як їжі, одягу чи будь-яких інших цілей. Наприклад, використанні шкіри для оббивки інтер’єру автомобіля. Дослідження від британської компанії Dick Lovett показує, які автовиробники зараз пропонують найбільш дружні до веганства автомобілі.

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Дослідження базується на даних PETA – організації з захисту прав тварин. Однак не ясно, які ринки охоплює статистика та про які комплектації йдеться. Наприклад, GMC недоступний у Європі, а Smart недоступний у США. Оскільки у списку є такі бренди, як Mercedes-Benz, Land Rover та Porsche, можна припустити, що мова йде про початкові комплектації усіх моделей. У списку “25 найбільш веганських автобрендів” Dick Lovett вказано кількість моделей (комплектацій) в лінійці кожного виробника, які відповідають потрібним критеріям.

На першому місці опинилась марка Ford, лінійка якої налічує 28 еко-дружніх моделей. Сходинку нижче займає Honda з 20 веганськими моделями, а трохи нижче розташувався Nissan із машинами. Марка Smart, лінійка якої наразі складається, фактично, лише з однієї моделі, у списку веганських брендів опинилась на високому четвертому місці, оскільки електричні крихітки smart EQ fortwo та smart EQ fortwo cabrio пропонують аж 17 комплектацій, що не порушують принципів веганства.

При цьому Mercedes-Benz, який має одну з найбільш варіативних лінійок моделей, пропонує лише 13 веганських комплектацій. Те ж саме стосується і BMW, у списку якого є лише п’ять зручних для веганів комплектацій.