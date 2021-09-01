Мол, так и было задумано.

Владелец электромобиля китайской марки Nio пожаловался в соцсети Weibo на довольно нетипичную проблему со своим автомобилем – механическую поломку педали акселератора. CNEV Post сообщает, что информация дошла до производителя и тот дал ответ, еще более странный, чем сам дефект.

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Не ясно, мужчина или женщина стоит за профилем Yuguo Tianqing 7577 в Weibo, а также о какой модели бренда Nio идет речь. В публикации пользователь возмущенно жалуется на то, что после долгого времени в ожидании свой новый электромобиль, теперь машину придется отдавать на ремонт, из-за сломанной педали акселератора. В публикации с фотографиями сломанной детали было отмечен Уильям Ли – основателя и генерального директора Nio.

Ма Лин, директор по коммуникациям компании, извинился за эту ситуацию, но сказал, что такая поломка – "не редкость" и является конструктивной особенностью. На языке программистов – не баг (bug, ошибка в коде), а фича (feature, функция).

По его словам, педаль акселератора спроектирована с канавкой, что вызывает перелом, если она испытывает интенсивные боковые нагрузки. Идея заключалась в том, чтобы защитить водителя в случае аварии, а также избежать застревания педали акселератора в положении, которое удерживает ее активированной.

По данным CNEVPost, объяснение проблемы сломанной педали заключалось в том, что обувь владельца задела педаль газа, когда он выходил из автомобиля. На самом деле даже крепкому парню будет трудно сломать кусок металла, просто задев его ногой.

Подобные вещи случались и раньше с автомобилями других брендов: Chery, Tesla, BYD, Volkswagen и Aston Martin приносили хлопот владельцам своими хрупкими педалями.

Фото: сломана педаль "газа” на электрокаре Nio / CNEVPost, Autoevolution