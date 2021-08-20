Во время конференции Tesla AI Day американский автопроизводитель анонсировал гуманоидного робота Tesla Bot.

Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал создание гуманоидного робота Tesla Bot с кодовым названием Optimus. Он разрабатывается таким образом, чтобы уступать человеку во всем, кроме интеллекта.

Узнайте также: Для мотоциклистов создали шлем с 360-градусным обзором, Siri и Google Assistant

Optimus – это название трансформера дружественной к человечеству расы автоботов – меткое название для робота от автопроизводителя. Tesla также обещает, что ее автобот будет абсолютно безопасным для людей.

“Мы настраиваем его на механическом и физическом уровне таким образом, чтобы вы смогли убежать от него и, скорее всего, одолеть его”, – говорит Илон Маск.

Фото: Tesla Bot Optimus / Tesla

Tesla Bot имеет рост 1,7 метра и весит 57 кг. При этом андроид сможет поднимать предметы весом 68 кг, а переносить предметы весом не более 20 кг со скоростью до 8 км/ч.

“Оптимус” будет использовать программное обеспечение Tesla Autopilot. Он оснащен восемью камерами, искусственным интеллектом и нейросетью. На месте лица у андроида будет экран.

Маск сказал, что Tesla будет использовать роботов для выполнения рутинных и опасных задач на производстве. Компания планирует выпустить прототип Tesla Bot уже в следующем году. Он будет создан из тех же материалов, которые используются в автомобилях Tesla.