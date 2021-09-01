Мовляв, так і було задумано.

Власник електромобіля китайської марки Nio поскаржився у соцмережі Weibo на досить нетипову проблему зі своїм авто – механічну поламку педалі акселератора. CNEV Post повідомляє, що інформація дійшла до виробника і той надав відповідь, ще більш дивну, ніж цей дефект.

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Не ясно, чоловік чи жінка стоїть за профілем Yuguo Tianqing 7577 у Weibo, а також, про яку модель бренду Nio йде мова. У публікації користувач обурено скаржиться на те, що після довгого часу в очікуванні на свій новий електромобіль, тепер машину доведеться віддавати на ремонт, через зламану педаль акселератора. У публікації з фотографіями зламаної деталі було відмічено Вільяма Лі – засновника та генерального директора Nio.

Ма Лін, директор з комунікацій компанії, вибачився за цю ситуацію, але сказав, що така поламка – “не рідкість” і є конструктивною особливістю. Мовою програмістів – не баг (bug, помилка в коді), а фіча (feature, функція).

За його словами, педаль акселератора спроєктована з канавкою, що викликає перелом, якщо вона зазнає інтенсивних бокових навантажень. Ідея полягала у тому, щоб захистити водія у разі аварії, а також уникнути застрягання педалі акселератора в положенні, яке утримує її активованою.

За даними CNEVPost, пояснення проблеми зламаної педалі полягало в тому, що взуття власника зачепило педаль газу, коли він виходив з автомобіля. Насправді навіть кремезному хлопцю буде важко зламати шматок металу, просто зачепивши його ногою.

Подібні речі траплялись і раніше з автомобілями інших брендів: Chery, Tesla, BYD, Volkswagen та Aston Martin завдавали клопоту власникам своїми крихкими педалями.

Фото: зламана педаль “газу” на електрокарі Nio / CNEVPost, Autoevolution