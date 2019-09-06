Авто с пробегом до 100 000 км можно купить в среднем за $9 500. Если говорить о марках, Лады оказались лидерами продаж на OLX за последнее полугодие. Реже всего публиковали объявления о продаже Bentley и Ferrari. Аналитики рассказали, сколько стоят машины на вторичном рынке, на какие из них самый большой спрос и как выглядит типичное авто на OLX.

За первые полгода 2019 на OLX приобрели более 93 000 подержанных автомобилей. Цены на машины разнятся в зависимости от пробега. Например, авто с пройденным расстоянием до 100 000 км обойдется в среднем примерно $9 500, за автомобиль “с опытом” в 100 000 – 300 000 км попросят заплатить $5 650, и за $2 800 можно стать владельцем машины, которая проехала больше 300 000 км.

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Больше всего покупали ВАЗ. На Lada выпало 18% всех продаж б/у авто. Volkswagen оказался на втором месте, модели данной марки покупали в 2 раза реже ВАЗов. По стоимости упомянутое немецкое авто оказалось дороже третьего и четвертого представителей рейтинга вместе взятых: Opel - $2 100 и Daewoo - $3 200. В пятерку также вошли автомобили марки Renault.



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Хорошие новости для поклонников электрокаров – на OLX можно купить даже Tesla. До сотни тысяч км б/у авто обойдется в $53 000, на $10 000 меньше можно купить такое же, но с пробегом от 100 000 до 300 000 км.

В целом, средний пробег автомобилей, представленных на платформе OLX, составил 130 000 км. Всего же за это полугодие продавалось более 439 000 легковых транспортных средств. Из всех машин, как указывали продавцы, 50% находились на гаражном хранении, были не битые и не крашеные. Если же говорить о цвете авто, то наименее популярным стал розовый – объявлений о продаже таких транспортных средств было меньше всего. Наиболее универсальные цвета – черный и белый, на них пришлось 15% всех предложений – 65 000 на каждый. Среди объявлений о продаже “аутсайдерами” оказались Bentley и Ferrari. Эти марки на OLX предлагают реже всех.

Также аналитики OLX составили “портрет” типичного авто, которое продают на платформе: это белый ВАЗ 2008 года с пробегом 200 000 км, на гаражном хранении, который по состоянию был не битый и не крашенный.

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