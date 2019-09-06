Авто з пробігом до 100 000 км можна купити в середньому за $9 500. Якщо говорити про марки, Лади виявились лідерами продажів на OLX за останнє півріччя. Рідше за все публікували оголошення про продаж Bentley та Ferrari. Аналітики розповіли, скільки коштують машини на вторинному ринку, на які з них найбільший попит і як виглядає типове авто на OLX.

За перші пів року 2019 на OLX придбали більше 93 000 вживаних автомобілів. Ціни на машини різняться в залежності від пробігу. Наприклад, авто з пройденою відстанню до 100 000 км обійдеться в середньому приблизно $9 500, за автомобіль “з досвідом” у 100 000 – 300 000 км попросять заплатити $5 650, і за $2 800 можна стати власником машини, що проїхала більше 300 000 км.

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Найбільше купували ВАЗ. На Lada випало 18% усіх продажів б/в авто. Volkswagen опинився на другому місці, моделі даної марки купували в 2 рази рідше ВАЗів. По вартості згадане німецьке авто виявилось дорожчим за третього та четвертого представників рейтингу разом узятих: Opel - $2 100 і Daewoo - $3 200. До п’ятірки також увійшли автомобілі марки Renault.



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Гарні новини для шанувальників електрокарів – на OLX можна купити навіть Tesla. До сотні тисяч км б/в авто коштуватиме $53 000, на $10 000 менше можна придбати таке саме, але з пробігом від 100 000 до 300 000 км.

В цілому, середній пробіг автомобілів, що представлені на платформі OLX, склав 130 000 км. Всього ж за це півріччя продавалось більше 439 000 легкових транспортних засобів. З усіх машин, як вказували продавці, 50% перебували на гаражному зберіганні, були не биті та не фарбовані. Якщо ж говорити про колір авто, то найменш популярним став рожевий – оголошень про продаж таких транспортних засобів було менше за все. Найбільш універсальні кольори – чорний та білий, на них припало по 15% усіх пропозицій – 65 000 на кожен. Серед оголошень про продаж “аутсайдерами” виявились Bentley та Ferrari. Ці марки на OLX пропонують найрідше.

Також аналітики OLX склали “портрет” типового авто, яке продають на платформі: це білий ВАЗ 2008 року з пробігом 200 000 км, на гаражному зберіганні, який за станом був не битий та не фарбований.

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