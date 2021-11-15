Несмотря на то, что Стамбульская конвенция не предусматривает ограничений по количеству автомобилей, которое нерезидент может ввезти на территорию страны, украинское законодательство устанавливает такие ограничения.

Истец дважды дважды пытался ввести в Украину в режиме временного ввоза сои автомобили, но инспектор таможни отказался пропускать его собственный автомобиль, который зарегистрирован в Германии.

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Обстоятельства дела

Гражданин Германии обратился во Львовский окружной административный суд с иском к Закарпатской таможни ДФС, в котором просил отменить карточки отказа в принятии таможенной декларации, таможенном оформлении, выпуска или пропуска товаров, транспортных средств коммерческого назначения от 22 июля 2018 года и от 25 августа 2018 года, признать действия таможенного органа противоправными и обязать его воздержаться от предоставления отказа в пропуске на таможенную территорию Украины второго транспортного средства личного пользования, которое зарегистрировано в Германии.

Исковые требования обоснованы тем, что истцом дважды осуществлялся ввоз на таможенную территорию Украины принадлежащих ему транспортных средств в режиме временного ввоза сроком на один год на основании Конвенции о временном ввозе (г. Стамбул, 1990 год). Однако инспектором таможни было отказано истцу в пропуске через таможенную границу Украины его собственного автомобиля, который зарегистрирован в Германии, о чем были составлены оспариваемые карточки отказа в принятии таможенной декларации, таможенном оформлении выпуска или пропуска товаров, транспортных средств коммерческого назначения. При этом истец указывал, что согласно Конвенции о временном ввозе, к которой присоединилась Украина, не предусмотрено каких-либо ограничений в отношении количества транспортных средств коммерческого или частного использования, которые могут быть ввезены гражданами-нерезидентами, а потому истец вправе временно ввозить на таможенную территорию Украины неограниченное количество принадлежащих ему на праве собственности автомобилей частного использования, которые зарегистрированы не на территории Украины.

Решением Львовского окружного административного суда от 23 января 2019 года, оставленным без изменений постановлением Восьмого апелляционного административного суда от 30 июля 2019 года, в удовлетворении административного иска отказано полностью.

Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что истцом при таможенном оформлении соответствующего транспортного средства не соблюдены все установленные законодательством требования, в частности не уплачены таможенные платежи, а потому обжалуемые решения ответчика являются законными и обоснованными. Надлежащим способом защиты нарушенных прав и интересов истца является обжалование именно карточки отказа, а не действий по ее оформлению.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые решения – без изменений.

Суд указал, что граждане-нерезиденты в порядке, определенном статьей 380 Таможенного кодекса Украины, могут временно (сроком до одного года) ввозить на таможенную территорию Украины транспортные средства личного пользования в количестве не более одного средства передвижения на каждую товарную позицию. В случае превышения этого количества товара пропуск через таможенную границу Украины осуществляется в порядке, определенном частью второй статьи 379 Таможенного кодекса Украины. Здесь имеет значение не число импортированных гражданином-нерезидентом транспортных средств на таможенную территорию Украины в режиме временного ввоза, а количество сугубо его личных транспортных средств, которые ввезены или ввозятся на таможенную территорию Украины в режиме временного ввоза в порядке, установленном статьей 380 Таможенного кодекса Украины.

Суд также указал, что национальное законодательство может закреплять ограничения и запреты относительно временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины, и это не противоречит нормам Конвенции о временном ввозе. Поэтому являются необоснованными замечания истца относительно отсутствующих в Конвенции каких-либо ограничений в отношении количества транспортных средств коммерческого или частного характера, которые могут быть ввезены гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины.