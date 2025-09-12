Не пикапами едиными: для чего на фронте мощные краны на спецшасси

Если до этого в основном покупались пикапы, автобусы, экскаваторы-погрузчики, мобильные ремонтные мастерские, то нынешний пакет был специфический и сделан по запросу армейцев – транспортно-логистический и грузоподъемный сегменты спецтехники.

Как говорится на ФБ-страницах "Укрнафта" и БФ "Вернись живым", покупка двух автокранов и двух полуприцепов обошлась в общую сумму 65 миллионов гривен.

Этот набор поможет украинским военным извлекать поврежденную технику с поля боя, транспортировать ее на ремонтные заводы.

Несмотря на то, что модели, марки и производители не сообщаются, с фото видно, что 3-осные полуприцепы сделаны отечественным производителем – компанией TAD из Хмельницкой области. А вот автокраны здесь разных производителей. В одном случае здесь автокран марки Demag, а в другом – Grove.

Фото: Вернись живым

Именно эти крановые машины не на автомобильном, а на спецшасси, будут грузить где-то в прифронтовой зоне, извлеченную с передовой поврежденную как украинскую тяжелую технику, так и трофейную – что-то отремонтируют, что-то пойдет на донорские запасы.

Всю технику благотворители передали армейцам в однотонном темном цвете, что будет способствовать хорошей маскировке в складках местности, как в зоне лесов, так где-то в оврагах или кустах степной полосы.