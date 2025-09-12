Не пікапами єдиними: для чого на фронті потужні крани на спецшасі

Якщо до цього в основному купувалися пікапи, автобуси, екскаватори-навантажувачі, мобільні ремонтні майстерні, то нинішній пакет був специфічний і зроблений за запитом армійців – транспортно-логістичний та вантажопіднімальний сегменти спецтехніки..

Як йдеться на ФБ-сторінках "Укрнафта" та БФ "Повернись живим", купівля двох автокранів та двох напівпричепів обійшлася у загальну суму 65 мільйонів гривень.

Цей набір допоможе українським військовим витягувати пошкоджену техніку з поля бою, транспортувати її на ремонтні заводи.

Попри те, що моделі, марки та виробники не повідомляються, з фото видно, що 3-вісні напівпричепи зроблені вітчизняним виробником – компанією TAD з Хмельниччини. А ось автокрани тут різних виробників. В одному випадку маємо автокран марки Demag, а в іншому – Grove.

Фото: Повернись живим

Саме ці кранові машини не на автомобільному, а на спецшасі будуть вантажити десь у прифронтовій зоні, витягнуту з передової пошкоджену як українську важку техніку, так і трофейну – щось відремонтують, щось піде на донорські запаси.

Усю техніку благодійники передали армійцям в однотонному темному кольорі, що сприятиме доброму маскуванню в складках місцевості, як в зоні лісів, так десь у ярах чи кущах степової смуги.