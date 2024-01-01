Чим унікальні тривісні крани Zoomlion, які почнуть використовувати українські рятувальники

Спецтехніка прийшла у рідкісній для українського ринку тривісній конфігурації спецшасі Zoomlion.

Зазвичай кранові установки вантажністю 35 тонн і вище монтуються на 4-вісному спецшасі, а на 3-вісному йдуть 30-тонники, не кажучи вже про 25-тонні автокрани серії ZN, яким достатньо звичайної автомобільної ходової бази.

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У каталозі провідного українського оператора з продажу, гарантійного й сервісного супроводу комерційних машин та спецтехніки "Укр Трак", який відвантажив техніку рятувальній службі, така спецтехніка взагалі відсутня. Це свідчить про ввезення в Україну нового кранового типу 35-тонних машин.

Головна перевага кранів на спецшасі, незалежно від кількості коліс, в їх низькому центрі ваги. На відміну від автомобільних платформ, на яких переважно базуються 15-, 25-, 32-тонні крани, спецшасі має кращу стійкість в транспортному режимі на дорогах загального користування та на вантажно-розвантажувальних операціях.

Так що наші рятувальники отримали безпечний і ефективний спецтранспорт від відомого світового виробника.

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У тривісного 320-сильного Zoomlion не повний привід, його ходова виконана за формулою 6х4. Цього достатньо навіть для побитих сільських доріг та роботи в польових умовах, не кажучи вже про дороги зі стабільним твердим покриття.

Операційна зона також вражає. Телескопічна стріла витягує свої секції на 44 м. При використанні решітчастого гуська цей показник зростає до 52,3 м.

За повідомленням постачальника, автокрани "вже розподілені між підрозділами у різних регіонах, щоб ефективно виконувати завдання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

Фото: Укр Трак