Для річкового флоту в складчину купили потужний кран Zoomlion

Перевага спецшасі в тому, що при переїзді дорогами чи в операційному режимі низька за висотою ходова база робить таку кранову установку менш вразливою до перекидання.

Про передачу техніки йдеться у повідомленні Бучанської міськради. До флотилії направлено модель Zoomlion ZTC 500 A5-2. Це – 50-тонник з гідравлічною 5-секційною телескопічною стрілою.

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Кранова установка менш поширена від машин у 25 та 32 тонни вантажності, але у рейтингу вона після них третя, вважається доволі ходовою за попитом. Для операцій в річковій флотилії 50-тонна вантажність вкрай необхідна, оскільки кран може легко підняти навіть бронекатер легкої чи середньої розмірної групи.

Його стріла витягується на 45,5 м. Максимальна операційна висота з "гуськом" сягає 61 метра. Кран має обмежувачем вантажного моменту, більше відомий з-поміж кранівників як ОНК, та ряд та інших безпекових пристроїв, що забезпечують надійну експлуатацію крана, у т.ч. в нічний час.

Передача спецтранспорту Дніпровській флотилії. Фото: Бучанська громада

В моторній ніші стоїть дизельний двигун Weichai WP9H потужністю 247 кВт (335,8 к.с.). Він зручний в експлуатації й легко запускається навіть в лютий мороз при температурі -25°C, а при -35°C – за допомогою передпускового підігрівача.

Спецтранспорт придбали завдяки спільним зусиллям Бучанської міської ради, Київської міської державної адміністрації та Глевахівської громади. Зокрема, Бучанська громада виділила субвенцію у розмірі 1 мільйон гривень.

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Механіки річкової флотилії вже заявили, що кран дозволить оперативно проводити ремонт і обслуговування катерів, суттєво скорочуючи час відновлення бойової техніки.

Нагадаємо, Річкова флотилія оперує в акваторії Дніпра, а Київський дивізіон захищає північні кордони України. Вони цілодобово виконують завдання з протиповітряної оборони, охороняючи повітряний простір країни.