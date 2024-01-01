Трактор-розміновувач GCS-200 працюватиме у Бучанському районі: відео

У першому поставленому завданні на протимінну обробку – територія, яка відведена під будівництво модульної лікарні. Її має спорудити американська компанія за угодою з Бучанською міською радою, до якої територіально належить Ворзель. Про першу на Київщині машину повідомляє мерія Бучі.

Операторам належить зробити там санацію 5-гектарної площі. Лише після цього туди зайде будівельна техніка. Згодом у тому медичному Центрі будуть лікуватися та отримувати фахову реабілітацію українські військові, котрі повертатимуться додому.

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Загалом роботи для такої машини на території Бучанської громади буде вдосталь, оскільки російські окупанти тут залишили багато вибухонебезпечних предметів та мінних пасток. Машині розмінування GCS-200 такий операційний обсяг під силу, але процес йшов би набагато швидше, коли б кількість подібної техніки у Бучанському районі йшов на десятки.

Однак і одній машини в громаді знайдется робота. Трактор-розміновувач GCS-200 має змінну фронтальну навіску. Основним операційним інструментом, звісно, є культиватор для активації боєприпасів.

При потребі завод-виробник може поставляти такі машини в комплекті різної робочої атрибутики, що притаманні будівельній техніці – маніпулятор з захватом, вилковий підіймач, бульдозерний відвал тощо. Скажімо, рука-маніпулятор може підіймати до 2 000 кг. Тому цю машину з такою палітрою робочого інструментарію додатково можна використовувати на різних господарчих роботах у дорожній, будівельній, комунальній сфері.

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Однак в нинішніх умовах цей гусеничний трактор буде працювати за основною спеціалізацією – розмінування території. Від вибухів машину вберігає балістичний захист зі сталі Hardox товщиною 8 мм (шасі), 20 мм (нижня передня частина), сендвіч 6 мм плюс 10 мм (корпус радіатора).

Як і в сучасних броньовиках, тут V-подібний корпус. Усі важливі компоненти інтегровані усередині зовнішньої оболонки.

Оператор відповідно до ситуації регулює частоту обертання валу відбору потужності (оборотів за хвилину). При включенні нейтральної передачі вал відбору потужності автоматично припиняє обертатися.

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Десятитонну машину розмінування з основною робочою фронтальною навіскою укомплектували 6-циліндровим дизельним двигуном Deutz 176 кВт (240 к.с.). Тут стоїть автоматична коробка передач, яка забезпечую шість передніх і один задній ступінь ходу.

Безпілотний комплекс з дистанційним керуванням GCS-200 має систему камер з панорамуванням, нахилом та зумом. Вона включає задні та бічні камери для огляду 360°, а також інфрачервону (ІЧ) та теплову зйомку.

На сьогодні в Україні парк машини GCS-200 налічує 34 одиниці, одна з яких працюватиме в Бучанській громаді. До кінця року в Україну прибуде ще 40 таких машин.

Фото: Ірина Левченко. Відео: Бучанська міська рада