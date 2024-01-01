Трактор-разминировщик GCS-200 будет работать в Бучанском районе: видео

В первом поставленном задании на противоминную обработку – территория, которая отведена под строительство модульной больницы. Ее должна построить американская компания по соглашению с Бучанским городским советом, к которому территориально принадлежит Ворзель. О первой на Киевщине машине сообщает мэрия Бучи.

Операторам предстоит сделать там санацию 5-гектарной площади. Только после этого туда зайдет строительная техника. Впоследствии в том медицинском Центре будут лечиться и получать профессиональную реабилитацию украинские военные, которые будут возвращаться домой.

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В целом работы для такой машины на территории Бучанской громады будет достаточно, поскольку российские оккупанты здесь оставили много взрывоопасных предметов и минных ловушек. Машине разминирования GCS-200 такой операционный объем под силу, но процесс шел бы гораздо быстрее, если бы количество подобной техники в Бучанском районе шел на десятки.

Однако и одной машине в громаде найдется работа. Трактор-разминировщик GCS-200 имеет сменную фронтальную навеску. Основным операционным инструментом, конечно, является культиватор для активации боеприпасов.

При необходимости завод-производитель может поставлять такие машины в комплекте различной рабочей атрибутики, присущие строительной технике – манипулятор с захватом, вилочный подъемник, бульдозерный отвал и тому подобное. Скажем, рука-манипулятор может поднимать до 2 000 кг. Поэтому машину с такой палитрой рабочего инструментария дополнительно можно использовать на различных хозяйственных работах в дорожной, строительной, коммунальной сфере.

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Однако в нынешних условиях этот гусеничный трактор будет работать по основной специализации – разминирование территории. От взрывов машину уберегает баллистическая защита из стали Hardox толщиной 8 мм (шасси), 20 мм (нижняя передняя часть), сэндвич 6 мм плюс 10 мм (корпус радиатора).

Как и в современных броневиках, здесь V-образный корпус. Все важные компоненты интегрированы внутри внешней оболочки.

Оператор в соответствии с ситуацией регулирует частоту вращения вала отбора мощности (оборотов в минуту). При включении нейтральной передачи вал отбора мощности автоматически прекращает вращаться.

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Десятитонную машину разминирования с основной рабочей фронтальной навеской укомплектовали 6-цилиндровым дизельным двигателем Deutz 176 кВт (240 л.с.). Здесь стоит автоматическая коробка передач, которая обеспечиваю шесть передних и одну заднюю ступень хода.

Беспилотный комплекс с дистанционным управлением GCS-200 имеет систему камер с панорамированием, наклоном и зумом. Она включает задние и боковые камеры для обзора 360°, а также инфракрасную (ИК) и тепловую съемку.

На сегодня в Украине парк машины GCS-200 насчитывает 34 единицы, одна из которых будет работать в Бучанской громаде. До конца года в Украину прибудет еще 40 таких машин.

Фото: Ирина Левченко. Видео: Бучанский городской совет