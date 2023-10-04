Первую из четырех современных механических платформ разминирования GCS-200 от швейцарской компании Global Clearance Solutions получил украинский сельскохозяйственный холдинг "Нибулон".

Одна из таких машин способна ежедневно расчищать территорию размером с футбольное поле, устраняя взрывные угрозы и возвращая сельскохозяйственные угодья в экономику, а инфраструктуру – в пользование гражданскому населению.

Швейцарская компания Global Clearance Solutions не только предоставила «Нибулону» современную машину разминирования только с производства, но и обеспечила ее запуск в эксплуатацию непосредственно в Украине. Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Германским государственным банком развития (KFW DEG).

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Машина для разминирования GCS-200 предназначена для трудных задач по разминированию. Она имеет V-образный корпус из прочной стали для максимальной живучести в зонах повышенной опасности. Дистанционное управление со встроенными и защищенными камерами обеспечивает безопасную и точную работу: диапазон действия дистанционного управления в пределах 300–3500 м в зависимости от конфигурации и рабочей среды.

Машина эффективна для обезвреживания бронебойных и противотанковых мин с помощью румпеля (глубина разрыва до 31,50 см) и цепа (глубина разрыва до 30,50 см).

Хорошее сцепление и передвижение техники в условиях сложного рельефа обеспечивают бесступенчатый гидростатический привод хода, независимый для каждой гусеницы и двигатели гидравлические для ходового привода, которые движутся благодаря приводам отбора мощности коробки передач Allison. Современные компоненты и высокопрочные материалы машины выдерживают строгие климатические условия.

Манипулятор для поднятия тяжелых предметов позволяет оператору вынимать из земли предметы весом от 650 до 2000 кг. Он оборудован разнообразными инструментами для утилизации самодельных взрывных устройств и удаления неразорванных боеприпасов. Это позволяет выкапывать боеприпасы, захватывать и поднимать их, толкать с помощью встроенного бульдозерного отвала, резать и разбирать их на части.

Ранее сотрудники "Нибулона" начали обучение по механическому разминированию, используя оборудование Global Clearance Solutions AG. Для этого в компанию прибыли швейцарские инструкторы. Программа будет длиться несколько месяцев, в два этапа.

Первый – теоретический. Он включает исследования методологии эффективного нетехнического и технического обследования территорий, ручного и машинного разминирования, включая зону ведения послевоенных действий. Следующий этап – практический. Он предусматривает подготовку и получение практических навыков операторами и механиками, обеспечивающими работу и бесперебойное функционирование машин от GCS.