Першу з чотирьох найсучасніших механічних платформ розмінування GCS-200 від швейцарської компанії Global Clearance Solutions отримав український сільськогосподарський холдинг "Нібулон".

Одна така машина здатна щодня розчищати територію розміром із футбольне поле, усуваючи вибухові загрози та повертаючи сільськогосподарські угіддя в економіку, а інфраструктуру – в користування цивільному населенню.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions не тільки надала «Нібулону» сучасну розмінувальну машину щойно з виробництва, а й забезпечила її запуск в експлуатацію безпосередньо в Україні. Проєкт фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Німецьким державним банком розвитку (KFW DEG).

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Машина для розмінування GCS-200 призначена для важких завдань із розмінування. Вона має V-подібний корпус із високоміцної сталі для максимальної живучості в зонах підвищеної небезпеки. Дистанційне керування із вбудованими та захищеними системами камер гарантує безпечну та точну роботу: діапазон дії дистанційного керування в межах 300–3500 м залежно від конфігурації та робочого середовища.

Машина ефективна для знешкодження бронебійних і протитанкових мін за допомогою румпеля (глибина розірвання до 31,50 см) і ціпа (глибина розірвання до 30,50 см).

Гарне зчеплення та пересування техніки в умовах складного рельєфу забезпечують безступінчастий гідростатичний привід ходу, незалежний для кожної гусениці та гідравлічні двигуни для ходового приводу, які рухаються завдяки приводам відбору потужності коробки передач Allison. Сучасні компоненти та високоміцні матеріали машини витримують найсуворіші кліматичні умови.

Маніпулятор для підняття важких предметів дає оператору можливість виймати з землі предмети вагою від 650 до 2000 кг. Він оснащений різноманітними інструментами для утилізації саморобних вибухових пристроїв та видалення нерозірваних боєприпасів. Це дає змогу викопувати боєприпаси, захоплювати та підіймати їх, штовхати за допомогою вбудованого бульдозерного відвалу, різати та розбирати їх на частини.

Перед тим працівники “Нібулону” розпочали навчання з механічного розмінування, використовуючи обладнання Global Clearance Solutions AG. Для цього в компанію прибули швейцарські інструктори. Програма триватиме декілька місяців, у два етапи. Перший – теоретичний. Він охоплює дослідження методології ефективного нетехнічного та технічного обстеження територій, ручного та машинного розмінування, включаючи зону ведення післявоєнних дій. Наступний етап – практичний. Він передбачає підготовку та здобуття практичних навичок операторами та механіками, які забезпечуватимуть роботу й безперебійне функціонування машин від GCS.