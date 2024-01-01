Для речного флота на Киевщине купили кран Zoomlion

Преимущество спецшасси в том, что в переезде дорогами или в операционном режиме низкая по высоте ходовая база делает такую крановую установку менее уязвимой к опрокидыванию.

О передаче техники говорится в сообщении Бучанского горсовета. Во флотилию направлено модель Zoomlion ZTC 500 A5-2. Это – 50-тонник с гидравлической 5-секционной телескопической стрелой.

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Крановая установка менее распространена от машин в 25 и 32 тонны грузоподъемности, но в рейтинге она после них третья, считается довольно ходовой по спросу. Для операций в речной флотилии 50-тонная грузоподъемность крайне необходима, поскольку кран может легко поднять даже бронекатер легкой или средней размерной группы.

Его стрела вытягивается на 45,5 м. Максимальная операционная высота с "гуськом" достигает 61 метра. Кран имеет ограничитель грузового момента, больше известный среди крановщиков как ОНК, и ряд и других безопасных устройств, обеспечивающих надежную эксплуатацию крана, в т.ч. в ночное время.

Передача спецтранспорта Днепровской флотилии. Фото: Бучанская громада

В моторной нише стоит дизельный двигатель Weichai WP9H мощностью 247 кВт (335,8 л.с.). Он удобен в эксплуатации и легко запускается даже в лютый мороз при температуре -25°C, а при -35°C – с помощью предпускового подогревателя.

Спецтранспорт приобрели благодаря совместным усилиям Бучанского городского совета, Киевской городской государственной администрации и Глеваховской громады. В частности, Бучанская громада выделила субвенцию в размере 1 миллион гривен.

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Механики речной флотилии уже заявили, что кран позволит оперативно проводить ремонт и обслуживание катеров, существенно сокращая время восстановления боевой техники.

Напомним, Речная флотилия оперирует в акватории Днепра, а Киевский дивизион защищает северные границы Украины. Они круглосуточно выполняют задачи по противовоздушной обороне, охраняя воздушное пространство страны.