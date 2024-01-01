Японцы передали в Одессу мобильный кран Kato и другую коммунальную технику

В первом случае поступили восемь экскаваторов-погрузчиков Komatsu WB90R. Сейчас доставлены еще пять единиц спецтранспорта.

Среди полученного, сообщает мэрия, есть бортовой автомобиль на трехосном шасси Iveco с крано-манипуляторной установкой Fassi, три водовозки на ходовой базе Isuzu NP и мобильный кран Kato Premium CR-250RV.

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Если об упомянутых экскаваторах-погрузчиках и автомобилях Iveco и Isuzu мы часто упоминали в информационных сообщениях, то кран Kato на спецшасси в нашей ленте новостей еще не встречался. По своим характеристикам эта крановая установка ничем не уступает кранам на автомобильном шасси.

У мобильного крана спецшасси со всеми управляемыми колесами Фото: мэрия Одессы

Отличие от автокрана лишь в том, что он не такой шустрый, максимально из него можно выжать 54 км/ч, но это паспортная скорость из тестовых испытаний. На самом деле он тихоход, передвигается с объекта на объект или из гаража на объект на небольшие расстояния в пределах города.

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Гонять такой спецтранспорт в другие города, как это под силу автокрану, не рационально. Впрочем, коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" это и не нужно, его объекты по ремонту, строительству теплотрасс размещены в областном центре.

Удобство в том, что имея не худшие характеристики, чем автомобильный 25-тонник, мобильный кран по габаритам способен работать на таких площадках, куда автомобиль с крановой надстройкой просто не войдет, не развернется, не сможет маневрировать. А вот CR-250RV это под силу.

Короткобазовое шасси незаменимо на такой спецмашине в плотной городской застройке. Скриншот: Авто24

Во-первых, у него ходовая база, не превышает 9,1 м. Для сравнения: автокран ДАК КТА-25 "Силач" имеет в длину 12 метров. Для плотной городской застройки эти сэкономленные почти три метра имеют большое значение.

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Во-вторых, этот CR-250RV принадлежит к серии крановых машин CityRange, то есть городского использования. У него обе колесные пара управляемые.

Если только в управлении задействованы два колеса, то ему нужно для разворота радиус в 8,3 м, а когда все четыре колеса поворачиваются для разворота, то достаточно всего 5 м. Ни один автокран в такой разворот не впишется.

На нынешней неделе эта техника пройдет процедуру госрегистрации и будет введена в работу. Скриншот: Авто24

Есть и третий фактор. Скажем, упомянутый выше для сравнения КТА-25 "Силач" имеет трехсекционную стрелу с общей операционной высотой 21,7 метра, а у Kato CR-250RV – шестисекционная стрела для работы на 29-метровой высоте.

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Добавляет привлекательности мощный экономичный 6-цилиндровый дизельный двигатель Cummins B6.7 (EU Stage V) с непосредственным впрыском и турбонаддувом с промежуточным охлаждением. Он выдает 209 кВт/284 л.с., но при этом любит солярку хорошего качества.

Учитывая то, что одесситы в последние годы активно взялись за реконструкцию теплосети, меняют трубы, устанавливают когенерационные машины, такой кран автохозяйству КП "Теплоснабжение города Одессы" пригодится.

Что касается другого спецтранспорта, то три водовозки ставит на свой баланс КП "Горзелентрест", а бортовую машину с КМУ будет эксплуатировать КП "Городские дороги".

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В обоих декабрьских транспортных траншах даритель спецтранспорта один – японское правительство и муниципалитет Йокогамы, действующие через государственное агентство JICA и консалтинговую компанию Nippon Koei.