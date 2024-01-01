Итальянцы снова усилили автопарк медиков Одессы: пришел добротный Fiat Ducato

По отсчету это уже пятая карета медицинской помощи, организованная мэром Триесты Роберто Дипьяцца. Как и в предыдущие разы, автомобиль пришел в добротном техническом состоянии и полной комплектации медицинским оборудованием.

Спецтранспорт был выведен из графика дежурств службы неотложной медицинской помощи "118" города Триест. Перед отправкой в Украину он прошел полное техническое обслуживание. Медицинское оборудование салона также получило сервисное сопровождение.

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Автомобиль Ambulance Fiat Ducato приехал в Одессу своим ходом. Он имеет современный экологический стандарт Euro V и мощный 4-цилиндровый двигатель мощностью 96 кВт/130,5 л.с. Силовой агрегат работает в паре с механической коробкой передач (5 + R) и имеет привод на переднюю пару колес.

Техническое состояние хорошее, после регистрации карета сразу войдет в график дежурств. Фото: мэрия Одессы

Автомобиль пришел с полным пакетом документов на регистрацию и сертификатами на оборудование. Всего медицинские учреждения Одессы с февраля 2022 года получили от европейских городов 17 карет неотложной помощи.

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Как указано в сообщении мэрии, часть специализированного транспорта по согласованию с дарителями передана военным медицинским учреждениям и в Херсонскую городскую больницу.