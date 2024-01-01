Італійці знову підсилили автопарк медиків Одеси: прийшов добротний Fiat Ducato

За відліком це вже п’ята карета медичної допомоги, що організована мером Трієсти Роберто Діпьяцца. Як і в попередні рази, автомобіль прийшов у добротному технічному стані та повній комплектації медичним устаткуванням.

Спецтранспорт був виведений з графіка чергування служби невідкладної медичної допомоги "118" міста Трієст. Перед відправленням в Україну він пройшов повне технічне обслуговування. Медичне обладнання салону також отримало сервісний супровід.

Читайте також Ексклюзивна "швидка" надійшла від дитячого фонду ООН на Полтавщину

Автомобіль Ambulance Fiat Ducato приїхав до Одеси своїм ходом. Він має сучасний екологічний стандарт Euro V та потужний 4-циліндровий двигун потужністю 96 кВт/130,5 к.с. Силовий агрегат працює у парі з механічною коробкою передач (5 + R) та має привід на передню пару коліс.

Технічний стан добрий, після реєстрації карета відразу увійде в графік чергування. Фото: мерія Одеси

Автомобіль прийшов з повним пакетом документів на реєстрацію та сертифікатами на обладнання. Загалом медичні заклади Одеси з лютого 2022 року отримали від європейських міст 17 карет невідкладної допомоги.

Читайте також Лікарні отримали мікроавтобуси, але це не карети медичної допомоги

Як зазначено в повідомлені мерії, частина спеціалізованого транспорту за погодженням з дарувальниками передана військовим медичним закладам та до Херсонської міської лікарні.