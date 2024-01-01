В Одессе из-за ливня плавают автомобили: фото, видео

Мэрия Одессы сообщила, что за ночь выпало почти 70% месячной нормы осадков в городе - 29.5 мм из 41 мм для сентября. К слову, дождь периодически возобновлялся в течение всего дня 5 сентября, поэтому теперь этот показатель значительно выше.

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По словам мэра города Геннадия Труханова, все коммунальные службы были задействованы для устранения последствий непогоды. Однако, избежать транспортного коллапса, а также подтопления улиц, которое регулярно случается в Одессе – не удалось.

Больше всего от непогоды пострадали улицы, которые расположены неподалеку от Пересыпского моста, а именно: Балковская, Щеголева, Одария, Пересыпская, Химическая, Черноморского казачества, Атамана Головатого, а также Ширяевский переулок.

Кроме этого, из-за ливня и сильных порывов ветра, в городе попадали деревья и крупные ветви. Местные Telegram-каналы поделились кадрами пострадавших автомобилей и сообщали о больших пробках.

Местным спасателям, фактически, пришлось эвакуировать водителей, которые оказались в водяной ловушке посреди улиц. По данным ГСЧС, вчера вечером в Хаджибейском районе Одессы было изъято 15 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса из подтопленных участков, а также оказана помощь 35 лицам.

На видео в сети заметно, что машины затоплены почти по крыши, а некоторые из них буквально сносит течением. Точное количество пострадавших автомобилей пока неизвестно, однако, вполне вероятно, что большинство из них получили так называемый "гидроудар". Что это такое, и как его избежать – читайте в нашем материале.

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