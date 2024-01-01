В Одесі через зливу плавають автомобілі: фото, відео

Мерія Одеси повідомила, що за ніч випало майже 70% місячної норми опадів в місті - 29.5 мм з 41 мм для вересня. До слова, дощ періодично відновлювався протягом усього дня 5 вересня, тому тепер цей показник значно вищий.

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За словами мера міста Геннадія Труханова, усі комунальні служби були задіяні для усунення наслідків негоди. Однак, уникнути транспортного колапсу, а також підтоплення вулиць, яке регулярно трапляється в Одесі – не вдалося.

Найбільше від негоди постраждали вулиці, які розташовані неподалік від Пересипського мосту, а саме: Балківська, Щеголева, Одарія, Пересипська, Хімічна, Чорноморського козацтва, Отамана Головатого, а також Ширяївський провулок.

Окрім цього, через зливу та сильних поривів вітру, у місті попадали дерева та великі гілки. Місцеві Telegram-канали поділилися кадрами постраждалих автівок та повідомляли про великі затори.

Місцевим рятувальникам, фактично, довелось евакуйовувати водіїв, які опинились у водяній пастці посеред вулиць. За даними ДСНС, вчора ввечері в Хаджибейському районі Одеси було вилучено 15 легкових автомобілів та 3 мікроавтобуси з підтоплених ділянок, а також надано допомогу 35 особам.

На відео в мережі помітно, що автівки затоплені майже по дахи, а деякі з них буквально зносить течією. Точна кількість постраждалих автомобілів наразі невідома, проте, цілком вірогідно, що більшість з них отримали так званий «гідроудар». Що це таке, та як його уникнути – читайте у нашому матеріалі.

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