Осінь – ще не зима, але дрібні труднощі в автомобілі вже починаються. І те, ще перші прояви холодного сезону порушують комфорт, ще пів біди. Гірше те, що через них може статися дорожньо-транспортна пригода. Дощова погода та похмурі дні додають нам проблем, коли ми сидимо за кермом.

Дощ, навіть малої інтенсивності, кілька разів на день протягом цілого тижня – привід особливо потурбуватися про деякі системи машини. Щоб волога погода, дошкуляючи дрібницями, не спровокувала врешті-решт масштабну неприємність, варто витратити на машину трохи часу – це обійдеться дешевше.

Дощова погода неначе не завдає водієві великих проблем. Але ціла низка дрібних нюансів все одно впливає на безпеку руху.

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Запотівання вікон

У дощову погоду в машині часто пітніють вікна, погіршуючи огляд. Майже миттєво “розпітніти” вікна допоможе увімкнений кондиціонер або спеціальна кнопка на торпедо – але і перший, і другий варіант доступний далеко не кожному. Лайфхак: помийте вікна з середини – на чистому склі осідає менше води з вологого повітря салону. Особливу увагу приділяйте лобовому склу та боковім вікнам навпроти дзеркал заднього виду.

Герметичність кузова

Дощова вода, яка регулярно потрапляє в потаємні куточки кузова, провокує появу в салоні плісняви, шкідливих грибків та неприємних пахощів. Але найстрашніше те, що рано чи пізно ця волога призведе до корозії – і кузов доведеться серйозно ремонтувати.

Виявити, де вода протікає в салон, зазвичай непросто, але це треба зробити. Найтиповіші шляхи води в інтер’єр – через корозійні пошкодження у підлозі, старі ущільнювачі на даху та вікнах. Добрий помічник у пошуках – зварювальник (рихтувальник), який добре знає будову кузову вашої моделі.

Запотівання вікон в салоні – перший супутник дощової погоди. Не розпочинайте рух, поки вікна не очистяться від вологи.

Килимки

Саме через підлогу, з ніг водія та пасажирів, вода часто потрапляє у кузов, щоб утворити під килимовим покриттям вогнища корозії та розплідник плісняви. Тому треба виробити політику щодо ваших знімних килимків. У вологий сезон це мають бути або формовані гумові ванночки, з яких воду доведеться зливати або збирати в міру накопичення. Або – більш привабливі товсті текстильні килимки, які після перевезень пасажирів у дощові дні бажано щовечора витягувати з машини та висушувати.

Склоочисники

Пригадайте просто зараз, наскільки важко бачити дорогу у дощовий вечір, коли скло мокре з обох боків, а чужі фари створюють на ньому безліч відблисків. Потужні приводи склоочисників сучасних машин можуть тягати по склу навіть геть убиті “двірники”. Між тим, від того, як щітки очищують лобове скло, залежить, наскільки вчасно ви побачите небезпеку на дорозі.

У щільному потоці транспорту під час дощу ефективні склоочисники – один з перших гарантів вашої безпеки.

Навіть якщо старі щітки сьогодні добре роблять свою роботу, обдивіться кожну візуально. Можливо, їм залишилось недовго, і, наприклад, гумка на одній з них скоро раптово розірветься – так, що ви “засліпнете” у найвідповідальніший момент.

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Світлотехніка

Перевірте, чи світяться усі лампи в ліхтарях. День вже набагато коротший, а мокрі вікна машин “маскують” вашу машину від інших водіїв ще більше. Тому в похмурі дощові дні так важливо, щоб кожна машина була добре позначена на дорозі фарами та габаритними вогнями. Цікавий момент: у старих машин через поганий контакт лівий та правий ліхтар можуть світити з різною яскравістю. Це ускладнює іншим водіям оцінку відстані до вашої машини – тобто в вас можуть випадково в’їхати. Ліхтарі треба привести до ладу.

Шини

Зазирніть, наскільки зношені ваші шини, причому уважно обдивіться протектор по всій ширині усіх чотирьох коліс. Мало хто замислюється про те, наскільки важлива глибина протектора у дощову погоду. Між тим чим більше знос гуми, тим більше ймовірність “зловити” аквапланування та, втративши владу над машиною, зупинитись десь у лісосмузі.

Чим більше стерті шини, тим менше швидкість початку аквапланування на мокрій дорозі. Але і нова гума не означає, що в дощ можна їздити, як по сухому.

Згідно з українськими ПДР мінімальна глибина протектора – 1,6 мм, але вже після зносу до 50% треба набагато повільніше рухатися мокрою дорогою, особливо коли вода стоїть калюжами або тримається на поверхні рівномірним шаром.

Рекомендація “Авто 24”

Бажано влаштувати машині ревізію з нагоди початку “сезону дощів”. А заодно – перевірити стан деяких систем, від яких залежить безпека ваших пасажирів. І особливо це стосується тих, хто вже не дотримується умов гарантії та не відвідує дилерську СТО кожні 10 – 15 тис. км. А власникам старих машин ніколи не завадить поверхнева технічна перевірка.

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