Осень – еще не зима, но мелкие трудности с автомобилем уже начинаются. И то, что первые проявления холодного сезона нарушают комфорт, еще полбеды. Хуже, что из-за них может произойти ДТП. Дождливая погода и пасмурные дни создают нам проблемы, когда мы управляем автомобилем.

Дождь, даже малой интенсивности, по несколько раз в день в течение целой недели – повод особенно позаботиться о некоторых системах машины. Чтобы влажная погода, досаждая мелочами, не спровоцировала в конце концов масштабную неприятность, стоит потратить на машину немного времени – это обойдется дешевле.

Дождливая погода вроде бы не доставляет водителю больших проблем. Но целый ряд мелких нюансов все равно влияет на безопасность движения.

Читайте также: Осень: почему в дождь чаще случаются ДТП

Запотевание окон

В дождливую погоду в машине часто потеют стекла, ухудшая обзор. Почти мгновенно очистить окна поможет включенный кондиционер или специальная кнопка на торпедо – но и первый, и второй вариант доступен далеко не каждому. Малоизвестный секрет: тщательно вымойте окна изнутри – на чистом стекле оседает меньше воды из влажного воздуха салона. Особое внимание уделяйте лобовому стеклу и боковым окнам напротив зеркал заднего вида.

Герметичность кузова

Дождевая вода, регулярно попадающая в укромные уголки кузова, провоцирует разведение в салоне плесени, вредоносных грибков и неприятных “ароматов”. Но самое страшное, что рано или поздно эта влага приведет к коррозии – и кузов придется серьезно ремонтировать. Выявить, где вода протекает в салон, обычно непросто, но это нужно сделать. Самые вероятные пути воды в интерьер – через коррозионные повреждения в полу, старые уплотнители на крыше и окнах. Хороший помощник в поисках – сварщик (рихтовщик), хорошо знающий строение кузова вашей модели.

Запотевание окон в салоне – первый спутник дождливой погоды. Не начинайте движение, пока окна не очистятся от влаги.

Коврики

Именно через пол, с ног водителя и пассажиров вода часто попадает в кузов, чтобы образовать под ковровым покрытием очаги коррозии и рассадник плесени. Поэтому нужно выработать политику в отношении ваших ковриков. Во влажный сезон это должны быть или формованы резиновые ванночки, из которых воду придется вымакивать по мере накопления, а то и сливать. Или более привлекательные толстые текстильные коврики, которые после перевозок пассажиров в дождливые дни желательно каждый вечер вытаскивать из машины и просушивать.

Стеклоочистители

Вспомните прямо сейчас, насколько трудно видеть дорогу в дождливый вечер, когда стекло мокрое с обеих сторон, а чужие фары создают на нем множество бликов. Мощные приводы стеклоочистителей современных машин могут таскать по стеклу даже убитые “дворники”. Между тем от того, как щетки очищают лобовое стекло, зависит, насколько вовремя вы увидите опасность на дороге.

В плотном потоке транспорта во время дождя эффективные стеклоочистители – один из важных гарантов вашей безопасности.

Даже если старые щетки сегодня хорошо делают свою работу, осмотрите каждую визуально. Возможно, им осталось недолго, и, например, резинка на одной из них скоро внезапно разорвется – так, что вы "ослепнете" в самый ответственный момент.

Читайте также: Стеклоочистители или дворники на авто: какие выбрать

Светотехника

Проверьте, все ли лампы в фонарях светятся. День уже гораздо короче, а мокрые окна машин "маскируют" вашу машину от других водителей еще больше. Поэтому в пасмурные дождливые дни так важно, чтобы каждая машина была хорошо отмечена на дороге фарами и габаритными огнями. Интересный момент: у старых машин из-за плохого контакта левый и правый фонарь могут светить с разной яркостью. Это усложняет другим водителям оценку расстояния до вашей машины – то есть в вас могут случайно “въехать”. Фонари нужно привести в порядок.

Шины

Загляните, насколько изношены ваши шины, причем внимательно осмотрите протектор по всей ширине четырех колес. Немногие задумываются о том, насколько важна глубина протектора в дождливую погоду. Между тем, чем больше износ резины, тем больше вероятность "поймать" аквапланирование и, потеряв контроль над машиной, остановиться где-то в лесополосе.

Чем больше стерты шины, тем меньше скорость начала аквапланирования на мокрой дороге. Но и новая резина не означает, что в дождь можно ездить, как по-сухому.

Согласно украинским ПДД минимальная глубина протектора – 1,6 мм, но уже после износа до 50% нужно гораздо медленнее двигаться по мокрой дороге. Особенно когда вода стоит лужами или держится на поверхности равномерным слоем.

Рекомендация “Авто 24”

Устройте машине ревизию по случаю начала “сезона дождей”. Это одновременно и возможность проверить состояние некоторых систем, от которых зависит безопасность ваших пассажиров. Особенно это касается тех, кто уже не соблюдает условия гарантии и не посещает дилерскую СТО каждые 10 – 15 тыс. км. А владельцам откровенно подержанных машин никогда не помешает хотя бы поверхностная техническая проверка.

Читайте также: Дождевые шины: что за чудо?