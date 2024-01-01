Японці передали в Одесу мобільний кран Kato та іншу комунальну техніку

У першому випадку надійшли вісім екскаваторів-навантажувачів Komatsu WB90R. Нині доставлено ще п’ять одиниць спецтранспорту.

З-поміж отриманого, повідомляє мерія, є бортовий автомобіль на тривісному шасі Iveco з крано-маніпуляторною установкою Fassi, три водовозки на ходовій базі Isuzu NP та мобільний кран Kato Premium CR-250RV.

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Якщо про згадані екскаватори-навантажувачі та автомобілі Iveco й Isuzu ми часто згадували в інформаційних повідомленнях, то кран Kato на спецшасі у нашій стрічці новин ще не зустрічався. За своїми характеристиками ця кранова установка нічим не поступається кранам на автомобільному шасі.

У мобільного крана спецшасі з усіма керованими колесами Фото: мерія Одеси

Відмінність від автокрана лише в тому, що він не такий прудкий, максимально з нього можна вичавити 54 км/год, але це паспортна швидкість з тестових випробувань. Насправді він тихохід, пересувається з об’єкта на об’єкт чи з гаража на об’єкт на невеликі відстані в межах міста.

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Ганяти такий спецтранспорт в інші міста, як це під силу автокрану, не раціонально. Втім, комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" це й не потрібно, його об’єкти з ремонту, будівництва теплотрас розміщені в обласному центрі.

Зручність в тому, що маючи не гірші характеристики, ніж автомобільний 25-тонник, мобільний кран за габаритами спроможний працювати на таких майданчиках, куди автомобіль з крановою надбудовою просто не увійде, не розвернеться, не зможе маневрувати. А ось CR-250RV це під силу.

Короткобазове шасі незамінне на такій спецмашині в щільній міській забудові. Скриншот: Авто24

По-перше, у нього ходова база, що не перевищує 9,1 м. Для порівняння: автокран ДАК КТА-25 "Силач" має у довжину 12 метрів. Для щільної міської забудови ці заощаджені майже три метри мають велике значення.

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По-друге, CR-250RV належить до серії кранових машин CityRange, тобто міського використання. У нього обидві колісні пара керовані.

Якщо тільки в керуванні залучені два колеса, то йому потрібно для розвороту радіус у 8,3 м, а коли усі чотири колеса повертаються для розвороту, то достатньо всього 5 м. Жоден автокран в такий розворот не впишеться.

На нинішньому тижні ця техніка пройде процедуру держреєстрації й буде введена у роботу. Скриншот: Авто24

Є й третій фактор. Скажімо, згаданий вище для порівняння КТА-25 "Силач" має трисекційну стрілу з загальною операційною висотою 21,7 метра, а у Kato CR-250RV - шестисекційна стріла для роботи на 29-метровій висоті.

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Додає привабливості потужний економічний 6-циліндровий дизельний двигун Cummins B6.7 (EU Stage V) з безпосереднім уприскуванням і турбонаддув з проміжним охолодженням. Він видає 209 кВт/284 к.с., але при цьому любить солярку гарної якості.

З огляду на те, що одесити в останні роки активно взялися за реконструкцію тепломережі, міняють труби, встановлюють когенераційні машини, такий кран автогосподарству КП "Теплопостачання міста Одеси" стане у пригоді.

Щодо іншого спецтранспорту, то три водовозки ставить на свій баланс КП "Міськзелентрест", а бортову машину з КМУ експлуатуватиме КП "Міські дороги".

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В обох грудневих транспортних траншах дарувальник спецтранспорту один – японський уряд та муніципалітет Йокогами, що діють через державне агентство JICA та консалтингову компанію Nippon Koei.