Чем уникальны трехосные краны Zoomlion, которые начнут использовать украинские спасатели

Спецтехника пришла в редкой для украинского рынка трехосной конфигурации спецшасси Zoomlion.

Обычно крановые установки грузоподъемностью 35 тонн и выше монтируются на 4-осной спецшасси, а на 3-осном идут 30-тонники, не говоря уже о 25-тонных автокранах серии ZN, которым достаточно обычной автомобильной ходовой базы.

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В каталоге ведущего украинского оператора по продаже, гарантийного и сервисного сопровождения коммерческих машин и спецтехники "Укр Трак", который отгрузил технику спасательной службе, такая спецтехника вообще отсутствует. Это свидетельствует о ввозе в Украину нового кранового типа 35-тонных машин.

Главное преимущество кранов на спецшасси, независимо от количества колес, в их низком центре тяжести. В отличие от автомобильных платформ, на которых преимущественно базируются 15-, 25-, 32-тонные краны, спецшасси имеет лучшую устойчивость в транспортном режиме на дорогах общего пользования и на погрузочно-разгрузочных операциях.

Так что наши спасатели получили безопасный и эффективный спецтранспорт от известного мирового производителя.

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У трехосного 320-сильного Zoomlion не полный привод, его ходовая выполнена по формуле 6х4. Этого достаточно даже для побитых сельских дорог и работы в полевых условиях, не говоря уже о дорогах со стабильным твердым покрытием.

Операционная зона также впечатляет. Телескопическая стрела вытягивает свои секции на 44 м. При использовании решетчатого гуська этот показатель возрастает до 52,3 м.

По сообщению поставщика, автокраны "уже распределены между подразделениями в разных регионах, чтобы эффективно выполнять задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".

Фото: Укр Трак