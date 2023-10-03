Громада маленького полесского городка Олевск в Житомирской области в течение календарной недели передала своим землякам в ВСУ два автомобиля, средства на которые собирали всем людом.

В понедельник, 2 октября, землякам-саперам отправлен бортовой Volkswagen Transporter с двухрядной кабиной на три двери. Машина пошла по целевому назначению, поскольку защитники попросили помочь им с легким грузовиком для выполнения специфических задач – автомобиль класса LCV должен быть с кузовом для вывоза мин с деоккупированных территорий.

При этом военные пожелали иметь бортовую машину на пять-шесть мест в салоне. Такой автомобиль с дубль-кабиной нашли, выкупили, перебрали, "поставили на ноги" и даже покрасили в серо-зеленый однотонный цвет, присущий военной технике.

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Машину в хорошем техническом состоянии землякам вручили. Она в зачете стала юбилейной – с начала войны олевчане передали ВСУ и территориальной обороне 35 автомобилей. Для маленького городка и не очень богатых людей из бывшего райцентра и близлежащих деревень это довольно ощутимый финансовый результат.

Нашли, приобрели, отремонтировали, передали ВСУ – вот такой алгоритм помощи землякам у маленького полесского городка Олевск. Фото: мэрия Олевска

За несколько дней до этого громада Олевская помогла с автомобилем для защитника из села Хочине, входящего в их территориальное объединение: командир танкового взвода мужественно защищает Отчизну и обратился к олевчанам с просьбой помочь в приобретении их подразделения быстрого не очень высокого, но добротного автомобиля для подвоза на позиции всяческого имущества, а при необходимости в обратном направлении в тыл доставлять раненых.

Около 38 000 гривен из собственных сбережений предоставил на такой автомобиль отец военного Анатолий Хомутовский. Остальные средства передали в кассу на это доброе дело неравнодушные жители громады, местные предприниматели и меценаты-земляки.

Олевчане отремонтировали грузопассажирский Volkswagen и в предпоследний день сентября передали "бусик" землякам-танкистам. Фото: мэрия Олевская

Приобретенный фургон Volkswagen отремонтировали, покрасили, установили сиденье 1+2+3 в соответствии с запросом от военного и 29 сентября передали танкистам.

"Совместными усилиями нам удалось помочь еще одному военнослужащему. Еще раз убеждаюсь, что для нашей победы необходимо сплачиваться, ведь небольшие благотворительные ярмарки или искренние детские сборы, или большие благотворительные концерты – это все часть каждой помощи. Мы должны быть в единстве и продолжать помогать ВСУ" – отметил городской голова Олевская Сергей Лисицкий.

Все это свидетельствует о том, что даже небольшая помощь маленького городка для наших воинов не менее важна, чем масштабные поставки крупных благотворительных организаций и волонтерских движений.